На Волині у річках очікується підвищення рівнів води

У Ратнiвському та Любешiвському районах Волинської областi у річках Прип’яті та Стохід 16-17 липня очікується підвищення рівнів води з подальшим затопленням сiльгоспугiдь та присадибних дiлянок.

Про це повідомляє ДСНС. “16-17 липня, при подальшому підвищенні рівнів води з добовою інтенсивністю 1-3 см на р. Прип'ять в створі поста Рiчиця та на р. Стохiд в створi поста Любешiв відбуватиметься подальше перевищення відмітки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ратнівського i Любешівського районів Волинської області”, - йдеться у повідомленні.