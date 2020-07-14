Роман Шніцер, голова комісії Закарпатської облради з охорони здоров'я

У лікарнях другої хвилі на Закарпатті місць поки що вистачає, але дуже потрібен кисень

У лікарнях другої хвилі на Закарпатті ліжка з хворими на коронавірус заповнені на 90%. Госпіталізувати людей ще є куди, але в області є гостра потреба в кисні. Напередодні обласна влада звернулася із закликом до волонтерів — допомогти забезпечити киснем лікарні. А поки на Закарпатті сподіваються на взаємодопомогу, Укрінформ запитав у голови комісії Закарпатської облради з охорони здоров'я Романа Шніцера, як у регіоні справляються з ситуацію наразі. - Романе Івановичу, учора країна побачила заклик обласної влади на Закарпатті, яка зверталася до волонтерів із проханням допомогти забезпечити киснем лікарні другої хвилі в області. Через інтенсивне зростання кількості хворих із COVID-19 – кисню в лікарнях не вистачає. Чому виникла така ситуація? - Те, що хворі на COVID-19 (мова про перебіг середньої важкості та важкі форми) — кисневозалежні, зараз загальновідомий факт. За останні три тижні лікарні Закарпаття отримали пікове завантаження такими хворими, особливо мова про заклади другої хвилі, це райлікарні. Якщо в закладах першої хвилі ми маємо кисневі станції (наприклад, в обласній клінічній, в обласній інфекційній лікарні вони є, в обласній дитячій – також), то в цих лікарнях, районних, зазвичай користувалися киснем у балонах. Використовувався він у реанімаційних палатах, і його було достатньо. Але при теперішньому навантаженні, якщо лікарня має три балони кисню — це медикам на 1,5-2 доби роботи.

- Як вирішують проблему наразі, поки потрібне лікарням не закупили? - Ми мобілізували кисень, який був вільний — коли десь закінчується, даємо з іншого закладу. Наприклад, в області діти, які хворіють на COVID-19, переносять хворобу легше, тож у нас були вільні балони в обласній дитячій лікарні, ми їх передали колегам. Тобто, наразі справляємося, але потреба в кисні є, тому звернулися із проханням про допомогу до волонтерів. Зараз це все є у вільному доступі, нема дефіциту, як навесні. Сподіваємося, що спільно вдасться забезпечити закарпатські лікарні киснем. - Чи можна було цю ситуацію попередити? Адже на початку пандемії виділялися кошти з обласного бюджету на боротьбу з COVID-19. - Так, область виділила 153 мільйони. Але ці кошти розкидані по місяцях, ми в липні можемо взяти з бюджету тільки кошти на цей місяць. Тому тут є певні проблеми. Саме тому в області звернулися до волонтерів. - Наскільки складною є ситуація в області зараз? Говорили про 90-відсоткову заповненість ліжкомісць у лікарнях другої хвилі... - І це відповідає дійсності. Ситуація справді важка: у нас три тижні підряд була дуже велика захворюваність, щодня від 80 до понад сотні інфікованих, багато таких, які потребують госпіталізації. І навантаження випало саме на райлікарні, які не мають наразі підписаних контрактів із НСЗУ щодо ковідних пакетів, у них немає достатньо засобів захисту для лікарів, потребують також рамок для знезараження. Але найбільша зараз потреба – саме в кисні та кисневих генераторах.