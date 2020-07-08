У Карпатах "відрізаними" залишаються три населені пункти

В Івано-Франківській області ще три населені пункти через сильні дощі залишаються без сполучення.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"3 7 липня обмежено транспортне сполучення до трьох населених пунктів: Верховинський район – 2 (с. Бережниця – повністю, с. Волова – частково); Косівський район - 1 (с. Снідавка - повністю)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили кореспонденту Укрінформу в обласному управлінні ДСНС, у Верховинському районі через дощі розмито місцево дорогу. Нині там працює важка техніка. У селі Снідавка пошкоджено переїзд через опади 4 липня. Рятувальники обіцяють відновити сполучення за день-два.

На Прикарпатті внаслідок сильних дощів 22-23 червня відбулось підтоплення 263 населених пунктів, зруйновано 201 км доріг, 98 мостів.

Раніше без сполучення залишалися 11 населених пунктів.