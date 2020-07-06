У Житомирі повісився солдат-строковик

У Житомирі знайшли повішеним військовослужбовця стокової служби 95-ї бригади.

Про це повідомляє 95-та окрема десантно-штурмова бригада у Facebook.

«Ввечері 5 липня під час вечірньої перевірки стало відомо про відсутність військовослужбовця строкової служби, 2001 року народження», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіло військовослужбовця без ознак життя виявили повішеним на відчуженій території.

За попередньою інформацією, строковик покінчив з життям через нероздільне кохання. Наразі тривають слідчі дії.