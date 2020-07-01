У середу в Україні спека до 34°, місцями дощі

В Україні у середу, 1 липня, короткочасні дощі очікуються у південних та східних областях. На більшій частині території переважатиме суха і спекотна погода, температура повітря вдень становитиме 24-34° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«1 липня мінлива хмарність. вдень на південному сході та сході країни короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.

Температура вдень 24-29°; у південній частині - 29-34°.

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У Києві та Київській області 1 липня синоптики обіцяють погоду без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вдень у столиці 26-28°; по області - 24-29°.