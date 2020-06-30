У Кривому Розі під час сесії міськради помер чиновник

У Кривому Розі під час сесії міської ради помер чиновник Олександр Бризецький, який віддав роботі в органах місцевого самоврядування 32 роки.

Про це повідомило управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міськради у Facebook.

"Сьогодні, під час сесії міської ради, до кінця виконуючи свої службові обов’язки, від зупинки серця помер керівник департаменту регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому міської ради Олександр Бризецький", - йдеться у повідомленні.

Співчуття рідним, колегам та друзям висловив міський голова Юрій Вілкул.

Бризецькому стало зле під час сесії міськради, через що він був змушений залишити залу засідань. Лікарі "швидкої", які приїхали на виклик, не змогли реанімувати чоловіка.

У міськраді Кривого Рогу повідомили, що Бризецький народився 25 березня 1956 року у селі Михайлівка Запорізької області. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут.

З 1999-го по 2003 роки працював заступником міського голови Кривого Рогу з питань діяльності виконавчих органів ради.

З 2010 року і до останнього дня очолював управління земельних ресурсів, зараз - департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради.

Більше 32 років Бризецький віддав службі в органах місцевого самоврядування. Він – кавалер відзнаки виконкому Криворізької міської ради - нагрудного знака "За заслуги перед містом".