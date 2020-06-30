СБУ викрила прикордонників, які продавали інформацію з баз даних

Кіберфахівці СБУ викрили в Івано-Франківській області чинного і колишнього прикордонників на продажі інформації з обмеженим доступом з бази даних Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За попередніми даними слідства, зловмисники продавали дані про перетин держкордону громадянами України та іноземцями, термін їх перебування в країні і наявність заборон на в’їзд чи виїзд. Свої «послуги» зловмисники пропонували через спеціалізовані інтернет-сервіси. Оплату від замовників вони отримували на банківські карти», - йдеться у повідомленні.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Матеріали справи направлено в суд.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону Західного регіону.