Через негоду в Україні без світла залишились понад 100 населених пунктів

Внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 103 населених пункти у 4 областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 29 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 103 населених пункти у 4 областях, а саме: Сумська – 60, Київська – 21, Чернігівська – 20 та Івано-Франківська – 2.", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.