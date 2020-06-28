Україні обіцяють грозові дощі та +34°

У понеділок, 29 червня, в Україні очікується до 34° спеки.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"29 червня мінлива хмарність. На Лівобережжі, вдень і в західних областях короткочасні дощі, грози, при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с, вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 20-23°, вдень 25-30°, у південній частині до 34°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 29 червня без опадів. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°. На Київщині теж сухо, температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

30 червня у західних, північних та центральних областях, 1 липня у східній частині України короткочасний дощ, гроза, вночі 30 червня в Карпатах та на Закарпатті місцями значний дощ; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 30 червня 21-26°, 1 липня 23-28°; на решті території вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°, на півдні до 34°, у північних областях 24-29°.

У Києві і столичному регіоні 30 червня короткочасний дощ, гроза. 1 липня без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

2 липня вночі на сході, вдень на заході країни невеликі, 3 липня у західних та північних областях помірні короткочасні дощі, грози, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів 16-22°; вдень 26-32°, 3 липня на заході країни 22-27°, у центральних, східних та південних областях до 34°.

У Києві і Київській області 2 липня без опадів, 3 липня короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°; вдень 26-31°.