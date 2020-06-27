В Україну йдуть дощі та грози, вдень прогріє до +34°

У неділю, 28 червня, у західних, північних та Вінницькій областях вдень пройдуть дощі з грозами, подекуди з градом і шквалами; температура вдень становитиме 27-32°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. У західних, вдень і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с, вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 27-32°; у Карпатах вночі 12-17°, вдень 15-20°", - зазначають синоптики.

У Києві та Київській області в День Конституції переважатиме мінлива хмарність. Вночі буде без опадів, у другій половині дня можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с, по області вдень під час грози в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура у столиці вночі становитиме 16-18°, вдень близько 30°, по області вночі 14-19°, вдень 27-32°.

На 29-30 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність. 29 червня на Лівобережжі, 30 червня у західних, місцями північних та центральних областях йтиме короткочасний дощ, гроза, вночі в Карпатах та на Закарпатті місцями значний дощ.

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Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень під час грози в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°; вдень 25-30°, на півдні до 34°, 30 червня у західних областях буде 22-27°.

У Києві та області на початку наступного тижня буде мінлива хмарність. Опадів не очікується, лише вдень 30 червня можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

За даними Укргідрометцентру, 1 липня вночі на Північному Сході, вдень на Сході та Південному Сході, 2 липня вдень на Заході країни невеликі короткочасні дощі, грози, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів 16-22°; вдень 1 липня 23-29°, на півдні, а 2 липня в Україні 26-32°.

У столиці та Київській області 1-2 липня буде переважно без опадів. Температура вночі 13-18°; вдень 1 липня 24-29°, 2 липня 26-31°.