На Закарпатті паводок зніс міст у селі Лубня на автодорозі 070202 Лубня-Держкордон з Польщею. В Ужгороді підтоплено ряд вулиць, в “озері” під мостом застряг автомобіль.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров у Facebook.

“Закарпаття потерпає від сильної зливи. Протягом години в деяких населених пунктах випала кількатижнева норма опадів. У Великоберезнянському районі паводок зніс міст у с.Лубня на автодорозі 070202 Лубня-Держкордон з Польщею. У містах каналізаційні стоки не справилися із прийомом великої кількості води. В Ужгороді підтоплено вулиці: Козацька, Донська, Погранична, Радванська. Під залізничним мостовим переїздом на вул. Анкудінова утворилося озеро, у якому застряг автомобіль” - повідомив Петров.

З його слів, найближчим часом він матиме робочу поїздку на Великоберезнянщину та обов'язково огляне знесений паводковою хвилею міст.

“Його необхідно відновити. Це важливий інфраструктурний об'єкт, адже міст стоїть на дорозі, яка веде до пункту пропуску Лубня - Волосате. Від його відновлення залежить розвиток туризму та транскордонного співробітництва в регіоні!” - акцентував Петров.

Також голова ОДА повідомив, що за попередженням синоптиків на території області дощитиме ще кілька днів. Покращення погодних умов варто очікувати не раніше 20 червня. У місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах, внаслідок захаращення русел потічків та водовідвідних канав; утворення локальних селів та зсувів перезволоженого ґрунту.