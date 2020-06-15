Дощів та гроз не буде лише у трьох областях України

В Україні 16 червня майже на всій території, крім Сумщини, Харківщини та Луганщини, пройдуть дощі та грози, температура вдень підніметься до 28°.

Про це Укрнформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, лише на Сумщині, Харківщині, Луганщині, вночі і на Заході країни без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°; вдень 23-28°, на Північному Сході та Сході країни до 32°", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в окремих районах випадатиме град і очікуються шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області очікується мінлива хмарність, уночі місцями пройде невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 16-18°, вдень 26-28; по області вночі буде 13-18°, вдень 23-28°.

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За прогнозом синоптиків, 17-18 червня у західних областях буде хмарно з проясненнями, короткочасні грозові дощі, місцями значні дощі; температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

На решті території мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози, лише на північному сході країни без опадів; температура вночі 14-19°, вдень 25-30°, на Сході до 34°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі (вдень 17 червня повсюди), грози. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

19- 20 червня у західних, Житомирській, Вінницькій областях та на Півдні короткочасні дощі, грози; на решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза (19 червня у північно-східних областях без опадів). Температура вночі 14-20°; вдень у західних областях 22-28°, на решті території 26-32°, у східних областях до 34°.

У Києві та області 19- 20 червня вночі опадів не прогнозують, вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.