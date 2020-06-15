Одеські медики назвали можливу причину смерті учасниці ультрамарафону

Одеські медики встановлюють, що могло призвести до смерті учасниці ультрамарафону "Ультра-Трейл Куяльник Одеса" Катерини Катющевої, яка зійшла з дистанції внаслідок "сонячного удару" на останньому етапі гонки.

Лікарі не виключають, що супутньою причиною теплового удару члена збірної України з 24-годинного бігу, яка тривалий час перебувала на спеці, могло стати також захворювання судин, повідомив Укрінформу прессекретар Одеської обласної державної адміністрації Деніс Соколов.

"Катя йшла першою на 67-кілометровій дистанції забігу навколо Куяльника, який стартував в суботу в Красносілці. Але приблизно за 10 кілометрів до фінішу, отримавши "сонячний удар" у спекотній безлюдній місцевості , знепритомніла і зійшла з дистанції. На жаль, в цей момент нікого поруч з нею не опинилося. Волонтери знайшли її тільки ввечері, в лікарні Каті діагностували "інсульт", який став причиною смерті. Разом із тим, медики припускають, що спортсменка могла страждати захворюванням судин ", - сказав Соколов.

За його словами, лікарі зробили все можливе для порятунку життя Катющевої.

Звичайно, виникають питання до організаторів марафону, які не забезпечили надійний медичний супровід учасникам гонки, внаслідок чого провідна 30-річна спортменка не змогла отримати своєчасної медичної допомоги.

Однак відповідальна за зв'язок з громадськістю "екологічного марафону Ультра-Трейл Куяльник Одеса", організованого громадянською ініціативною групою любителів і ветеранів спорту, Катерина Дігтяр відмовилася прокоментувати ситуацію. А відповідальна за організацію Ірина Дашкова заявила кореспонденту агентства, що "учасників забігу супроводжували представники Червоного Хреста". Проте не змогла відповісти, чому лідера гонки Катющеву довелося шукати протягом восьми годин.

Згідно з умовами Міжнародної Trail Running Association (ITRA) передбачається, що організатори подібних ультрамарафонів повинні організувати станції допомоги, які, як правило, розташовані через кожні 5-10 кілометрів забігу, що постачають продукти харчування і напої. Також бігунам необхідно вживати десертні продукти, оскільки рівень глікогену у спортсменів падає.

Співробітники Суворовського відділу поліції Одеси розслідують причини та обставини загибелі учасниці ультрамарафону, повідомляє відділ комунікацій ГУПН в Одеській області.

"Поліцейські розслідують факт смерті одеської спортсменки. Попередньо подію кваліфіковано за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «природня смерть») Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "повідомлення про зникнення 32-річної учасниці ультрамарафону надійшло до поліції ввечері 13 червня. Пошуки жінки тривали декілька годин, і зрештою поліцейські знайшли її у непритомному стані біля Куяльницького лиману. Для надання медичної допомоги постраждалу від теплового удару відразу ж доставили до лікарні".

Про те, що 14 червня о 20 год. пацієнтка померла, поліцейським стало відомо від лікарів сьогодні, 15 червня. Наразі слідчими Суворовського відділу поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Для встановлення причини смерті тіло жінки направлене на судово-медичну експертизу.

Як повідомлялося, лікарі поставили діагноз "інсульт" учасниці ультрамарафону "Ультра-Трейл Куяльник Одеса", члену збірної України з 24-годинного бігу Катерині Катющевой, яка зійшла в суботу з дистанції внаслідок "сонячного удару" на останньому етапі гонки.