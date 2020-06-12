В Івано-Франківську блогери встановили національний рекорд за кількістю слухачів онлайн-лекції
Лекцію «Історія блогерства: від найдавніших часів до сьогодення» відвідали понад 10 тис. осіб.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Університету короля Данила.
«В Університеті короля Данила встановили рекорд у категорії «Наймасштабніша онлайн-лекція (за кількістю слухачів)». Лекцію «Історія блогерства: від найдавніших часів до сьогодення» відвідало понад 10 000 осіб. Зафіксувати встановлення рекорду допомагав представник Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський», - повідомили в пресслужбі університету.
За їхньою інформацією, лектор Олег Андрухів та зірки Instagram Дмитро Варварук та Юлія Верба розповіли слухачам про те, що ж таке насправді блогерство, як воно виникло та що означає.
«Молодь вважає, що блогер – професія майбутнього. А тому прогресивні заклади вищої освіти мають задуматись над впровадженням шкіл і курсів блогерів. Зміст освітньої програми повинен складатися з курсів монтажу, ораторського мистецтва, української та англійської мов. Окрім цього, блогер має розуміти основи таргетингу, SMM, адже мало вміти створювати контент, треба знати, як донести його до своєї аудиторії», - зазначає пресслужба університету.
До проведення лекції були залучені Назар Душенко, Мар’яна Гутак, Тьома Паучек.
Відомо, що торік в Університеті короля Данила зафіксували рекорд із найдовшої лекції. Її прочитав проректор з розвитку та комунікації університету Олег Андрухів.