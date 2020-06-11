Спека у Чернігові побила 11-річний рекорд

У Чернігові максимальна температура повітря, зафіксована 10 червня, на 0,4° С перевищила рекорд 2009 року, зафіксований цього дня.

Про це у Facebook повідомив Чернігівський обласний центр з гідрометеорології.

"10 червня абсолютний максимум температури повітря, який утримувався у м. Чернігові з 2009 року (32,2°), був перевищений (32,4°), - зазначається у повідомленні.

Водночас, вода в Десні станом на 8 годину 11 червня становила 22,4°С. Прогрілася вона дуже швидко: 5 днів тому в таку ж пору доби температура води наближалася до 17°.

Пляжний сезон у Чернігові було офіційно відкрито 7 червня.