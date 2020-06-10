У пам'ять про загиблого лідера гурту "Лесик Band" проведуть онлайн-концерт

У четвер, 11 червня, відбудеться онлайн-концерт пам'яті лідера гурту "Лесик Band" Олександра Дацюка, убитого у квітні цього року.

Про це повідомляють у Facebook організатори.

"У проєкті «Лесик band. Назавжди» ми почуємо хіти Лесика у новому звучанні. Кращі хіти легендарного львівського артиста виконають фронтмени гуртів «МЕРІ» Віктор Винник, «Цвіт Кульбаби» Василь Марущак, «Wszystko» Зіновій Карач, групи «Піккардійська Терція» та «Шейк», співаки Тарас Гаврик, Андрій Заліско, Олена Корнєєва, Ірина Доля, Давід Меладзе, Юрій Григораш та інші", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що під час онлайн-концерту буде організовано збір коштів для встановлення монумента на могилі музиканта.

Трансляція розпочнеться о 20.00 на YouTube-каналах, а також на телеканалі "Перший Західний", радіо "Перше", Facebook-сторінках організаторів та партнерів проєкту.

Як повідомляв Укрінформ, 7 квітня у Львові 56-річний Олександр "Лесик" Дацюк дістав ножові поранення у серце, від яких помер у лікарні. Поліція затримала підозрюваного - 67-річного чоловіка без постійного місця проживання.

Гурт «Лесик Band» був заснований у Львові 1990 року.