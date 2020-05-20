Синоптики розповіли, де сьогодні чекати дощів

В Україні у середу, 20 травня, подекуди пройдуть невеликі дощі, температура вдень становитиме 14-24° тепла, у Карпатах 4-9° тепла.

Про це Укрінформу повідомили у Українському гідрометцентрі.

«20 травня хмарно з проясненнями. Вночі та вранці у північній та східній, вдень у південній частині невеликі, місцями помірні дощі, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с», - йдеться у повідомленні.

Температура вдень становитиме 14-19°; на Закарпатті, півдні та південному сході країни буде 19-24°.

У Карпатах місцями пройдуть невеликі дощі, температура протягом доби становитиме 4-9° тепла.

У Києві та Київській області 20 травня буде хмарно з проясненнями. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень у столиці становитиме 14-16°, по області 14-19°.