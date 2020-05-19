Рівень води у водосховищі, яке забезпечує Житомир, знову опускається
Про це інформує Житомирська міська рада.
«У водосховищі «Відсічне» у період дощів рівень води піднявся, але наразі він знову почав падати. Якщо 15 квітня він становив 2 м 76 см, то сьогодні, 18 травня, - 2 м 72 см», - йдеться у повідомленні.
Як зазначив директор комунального підприємства «Житомирводоканал» Андрій Нікітін, показник падіння води у водосховищі сповільнюється лише у дощові дні. Коли опади відсутні, рівень над трубопроводом продовжує падати через випаровування та інфільтрацію.
Наразі працівники водоканалу продовжують перекачувати воду з річки Тетерів у зворотній бік, аби поповнити водосховище. На такий штучний спосіб витрачається додатково 2000 кВт/год на день. У спекотний період доведеться перекачувати втричі більше води.
На водоканалі не виключають можливість введення орієнтовно семигодинного графіку подачі води. На цей крок доведеться піти, якщо відмітка над всмоктувальним трубопроводом опуститься до критичної межі – 2,5 м.
Окрім водосховища «Відсічне», у Житомирі є ще «Денишівське».
Фото: zt-rada.gov.ua