Рівень води у водосховищі, яке забезпечує Житомир, знову опускається

У водосховищі «Відсічне», що одне із двох забезпечує Житомир, знову почав опускатися рівень води.

Про це інформує Житомирська міська рада.

«У водосховищі «Відсічне» у період дощів рівень води піднявся, але наразі він знову почав падати. Якщо 15 квітня він становив 2 м 76 см, то сьогодні, 18 травня, - 2 м 72 см», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив директор комунального підприємства «Житомирводоканал» Андрій Нікітін, показник падіння води у водосховищі сповільнюється лише у дощові дні. Коли опади відсутні, рівень над трубопроводом продовжує падати через випаровування та інфільтрацію.

Наразі працівники водоканалу продовжують перекачувати воду з річки Тетерів у зворотній бік, аби поповнити водосховище. На такий штучний спосіб витрачається додатково 2000 кВт/год на день. У спекотний період доведеться перекачувати втричі більше води.

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На водоканалі не виключають можливість введення орієнтовно семигодинного графіку подачі води. На цей крок доведеться піти, якщо відмітка над всмоктувальним трубопроводом опуститься до критичної межі – 2,5 м.

Окрім водосховища «Відсічне», у Житомирі є ще «Денишівське».

Фото: zt-rada.gov.ua