Михайло Лисенко, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Карантинні умови для деяких видаються похмурими, застиглими, люди нарікають на даремно втрачений час. А в Дніпрі міська влада вирішила використовувати цей час з подвоєною силою. Поки на вулицях менше машин, тут ремонтували, реконструювали, будували. Міський голова Дніпра Борис Філатов, звітуючи про виконану роботу за тиждень у Facebook, зазначив, що коли карантин завершиться і містяни вийдуть на вулиці, місто не впізнають. Наскільки воно змінилося і яким побачать Дніпро його мешканці, кореспондентові Укрінформу розповів заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Михайло Лисенко. МИ НЕ ЗУПИНИЛИ РОБОТИ НА ЖОДНОМУ НАПРЯМІ - Справді, у період карантину в місті працювали не тільки служби критичної інфраструктури, а велися роботи на всіх об'єктах. Якщо говорити про ті, на яких проводяться ремонт і реконструкція, то на сьогодні в роботі знаходиться близько 130 об'єктів. Це ремонт доріг, заміна освітлення, люків та зливової каналізації, установка колесовідбійного бруса, монтаж нових світлофорних об'єктів, ремонт покрівель і ліфтів, ремонт під'їздів, сантехсистем і багато іншого.

Сума фінансування робіт становить близько 520 млн гривень. Якщо по всьому місту дороги ми вже привели до ладу, то проблемою залишилися внутрішньоквартальні дороги. Міська влада планує впоратися якнайшвидше. Наразі проводитися ремонт на 16 внутрішньоквартальних дорогах. Після того, як вони будуть зроблені, ремонтна техніка переїде на 16 нових об'єктів. Вважаю, що такого масштабного ремонту внутрішньоквартальних доріг місто не пам'ятає взагалі. І це підтвердять усі. Я думаю, що це буде найприємнішим подарунком для містян після карантину. Хтось у це не вірить. Так само ніхто не вірив, що ми приведемо до ладу всі дороги, які до цього робилися десятиліттями. Зараз можна запитати у будь-якого водія, в якому стані у нас дороги загального користування. За десятибальною системою я їм ставлю тверду оцінку – 8,5. При цьому міжквартальний ремонт доріг ведеться не шляхом латочного або ямкового ремонту, а ми заходимо і робимо усі подвір'я капітально. Це і заміна бордюрного каменю, люків, лівньовок, і повністю новий асфальт, також ми встановлюємо усі бордюри з урахуванням зниження для того, щоб особи з обмеженими фізичними можливостями не відчували дискомфорт при пересуванні територією подвір'я.

КОЛЕСОВІДБІЙНИЙ БРУС ЯК В ЄВРОПІ - На всіх основних магістралях міста ми плануємо встановити колесовідбійний брус, який розділяє зустрічні смуги руху. Ми вибрали найбільш небезпечні ділянки, скориставшись офіційною статистикою поліції щодо місць, де найчастіше відбуваються зіткнення транспортних засобів. Установка цього бруса назрівала давно, деякі водії нарікали, що тепер буде погано розвертатися, через суцільну лінію не можна, треба їхати лише до встановленого місця. А зараз ми чесно поставили усіх в одні рамки. Брус ми вибрали і поставили польського виробництва, оскільки українського не відповідає певним вимогам. Саме на цьому брусі ми зупинилися, тому що його рекомендувала найвідоміша у Німеччині і найбільша за чисельністю в світі організація автолюбителів (AZAC). Вона проводила різноманітні тестування, на одному з яких був і я. Ми взяли за зразок стандарт колесовідбійного бруса, який встановлений на усіх автобанах Німеччини, він виготовляється як у Німеччині, так і в Польщі. Пропозиція з урахуванням розмитнення та доставки з Польщі виявилася дешевшою, ніж придбання його на території України.

КОМУНАЛЬНИКИ — ПЕРШІ "СОЛДАТИ" КОРОНАВІРУСУ - Карантинні обмеження впливали на умови роботи, адже треба було дотримуватися маскового режиму, зупинився транспорт? - Під час карантину ми не зупинялися за жодним напрямом нашої роботи. Усі комунальні підприємства у нас працювали в штатному режимі. Ті співробітники, які працюють світловий день, мають посвідчення працівників критичної структури — вони безкоштовно користувалися громадським транспортом протягом усього цього часу. Ті, які несуть роботу або вахтовим методом, або якимось ще — ми вже протягом трьох років здійснюємо їх підвіз. Для цього у кожного комунального підприємства є черговий спеціалізований транспорт, який вночі збирає усіх співробітників і розвозить по місцях, на яких вони працюють. Жодне комунальне підприємство, за винятком одного — це КП, яке займається обслуговуванням фонтанів, не зупинилося. Ми працюємо на повну потужність, а також використовуємо той фактор, що на дорогах зменшилася кількість автотранспортних засобів і тому ми могли в цей період збільшити кількість встановлюваних і заміну люків. Зараз всюди по місту ми встановлюємо люки затвердженого типу. Як і в інших містах, у нас є велика проблема в тому, що деякі люки встановлювалися дуже давно, і вони знаходяться або вище, або нижче рівня дороги, а це створює певні незручності для учасників дорожнього руху. Встановлюємо люки за унікальною технологією, її немає більше ніде в Україні, і є не у всіх містах Німеччини. Використовуємо фрезу, у такому разі на заміну одного люка йде близько 30 хвилин, а раніше, з урахуванням того, що бетон має застигнути, йшло близько десяти днів. І увесь цей час люк був закритий. Зараз використовуємо сучасні технології, сучасні суміші – і після заміни люка через 7 хвилин по ньому вже може рухатися транспорт масою від 20 до 45 тонн. На дорогах заради безпеки руху наноситься розмітка або спеціальною фарбою, або холодним пластиком. Роботи виконуються комунальним підприємством «Дніпрошляхсервіс» і його підрядними організаціями. З початку року вже нанесено 83 км. Роботи проведені на 147 вулицях. Загалом цьогоріч запланували нанести 52 км холодним пластиком, 520 км фарбою.

- Комунальні працівники стали першими "солдатами" і у боротьбі з COVID-19? - З моменту початку карантину ми раз на 4-5 днів обробляємо під'їзди усіх житлових будинків — перший поверх і ліфт. Опрацьовано понад 6 тисяч під'їздів. А в тих випадках (це близько 65 будинків), де проживали містяни, у яких був діагностований коронавірус, обробку проводимо раз на три дні і з першого по дев'ятий поверх, а також кожному жителю цих будинків роздаємо антисептики, закуплені коштом міської ради. Сьогодні в резерві у міста – близько 70 тисяч флаконів антисептика, виготовленого, в тому числі, з конфіскованого у «наливайках» контрафактного алкоголю. Слід зазначити, що такі антисептики для обробки рук міська влада видала для працівників патрульної поліції, співробітникам ДСНС, усім лікарям швидкої допомоги, соціальним і комунальним працівникам. От сьогодні видаємо співробітникам департаменту з виконання покарання для того, щоб вони забезпечили весь штат людей, які найбільше контактують з тими ж водіями трамваїв і автобусів. - Чи не було випадків зараження COVID-19 серед комунальних працівників? - Жодного, на щастя. Із загальної кількості тих, хто знаходиться на госпіталізації, жителів міста Дніпро всього 40 відсотків, решта — це жителі Першотравенська, де був спалах коронавірусу через відвідування біблійного коледжу. Тоді ми хотіли закрити місто, але обласна влада і облрада були проти, заявивши, що це антиконституційно. Після цього ці люди до нас і хлинули, створивши проблеми. Не було б Першотравенська, ми би у місті наразі мали близько 50 інфікованих.

ФОНТАНИ ЯК МАРКЕР СПОКІЙНОГО ЖИТТЯ - Михайле Олександровичу, зазвичай наприкінці квітня міські фонтани готувалися до запуску. Коли заспівають фонтани цьогоріч? - Фонтани ми запустимо тоді, коли завершиться карантин. Це буде сигналом для усіх мешканців міста. "Заспівали" фонтани — значить, все у нас вже добре. Підготовка до нового сезону роботи фонтанів є доволі складним і тривалим процесом. Наприклад, роботи з установки двох найулюбленіших містянами фонтанів «Либідь» та водоспаду «Поріг Ревучий» проводилися із залученням вантажного транспорту, автокрана, плавзасобів і водолазів. На сьогодні ми їх вже повністю підготували, залишилося лише заповнити водою і натиснути на кнопку. Як завжди, потребують робочих рук озеленення, висадка квітів, дерев, покіс трави, утримання доріг, прибирання вулиць. Усе це йде в штатному режимі. Також очищаємо фасади будинків, паркани, зупинки і опори електротранспорту від оголошень і написів, відновлюємо бордюри навколо дерев.