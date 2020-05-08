У школі на Харківщині зводять новий двоповерховий корпус

У Наталинській школі в Красноградському районі на Харківщині в рамках «Великого будівництва» зводять новий двоповерховий корпус зі спортивною та актовою залами.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

«У Наталинській школі будують новий двоповерховий корпус зі спортивною та актовою залами. Також у новій будівлі розміщуватимуться чотири класні кімнати та інші обслуговуючі приміщення. Проєкт реконструкції ЗОШ реалізується в рамках програми Президента України «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.

Проєкт передбачає капітальне відновлення наявної будівлі школи та добудову нового корпусу. Завдяки цьому можна буде організувати в закладі навчання в одну зміну, адже 350 учнів Наталиного вимушені були розпочинати заняття в різний час.

«Реконструкція нашої школи – це давня мрія не одного покоління мешканців Наталиного. Ми намагалися добудувати школу наприкінці 90-х років минулого сторіччя, але змінилася економічна ситуація, і ми зупинилися в нульовому циклі, - розповіла голова Наталинської ОТГ Віолетта Боровська. – Створивши об’єднану громаду у 2017 році, ми виготовили проєкт добудови з реконструкцією. І зараз, нарешті, завдяки допомозі держави, маємо змогу добудувати школу. Ми повинні були завершити нашу реконструкцію у 2021 році. Але завдяки президентській програмі «Велике будівництво» ми на 1 рік скорочуємо терміни - і завершимо роботи вже до кінця 2020 року».

Як розповіла директорка школи Олена Гаврилова, будівництво нового корпусу дозволить не тільки створити відповідні умови для навчання школярів, а й забезпечить активний відпочинок для усіх мешканців Наталиного. Актовою та спортивною залами зможуть користуватися дорослі – у вечірній час. Для цього проєктом передбачені окремі входи до приміщень.

«Річ у тому, що на території населеного пункту немає Будинку культури, і всі культурні заходи проводилися в школі - у рекреаційному відділенні першого поверху. В новій актовій залі на 120 місць ми зможемо проводити концерти та культурні заходи для всіх мешканців. Спортивну залу також зможуть відвідувати всі охочі до занять спортом. Це не просто добудова школи - це створення освітньо-культурного центру», - зазначила Гаврилова.

Наразі будівельні роботи на об’єкті виконуються відповідно до графіків – як з будівництва нового корпусу, так і з відновлення старого.

«У наявній будівлі виконується утеплення фасаду та капітальний ремонт внутрішніх приміщень. Наразі на другому поверсі виконується фінішне оздоблення. До робіт на першому поверсі плануємо взятися з наступного місяця. Це також буде повний ремонт з демонтажем старої та влаштуванням нової підлоги, заміною внутрішніх мереж, системи опалення, електромереж тощо», - розповів директор підрядної організації Валерій Дудка.

Щодня на об’єкті працюють 40-50 будівельників. Завершити всі роботи заплановано до кінця року. Утім, підрядник говорить, що такими темпами більшу частину робіт виконають вже до початку нового навчального року – і діти розпочнуть заняття у нових умовах.

«Зараз ми використовуємо карантинні заходи і відсутність дітей у школі, щоб максимально швидко працювати. Маємо своєчасне фінансування – і від державного фонду регіонального розвитку, і з обласного бюджету, і від територіальної громади. Цей об’єкт - яскравий приклад ефективної співпраці всіх гілок влади та місцевого самоврядування. А також це яскравий приклад того, що розвиток держави не зупиняється, незважаючи на карантинні заходи», - зазначив голова Красноградської РДА Олександр Кайдаш.

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Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині планують до кінця року закінчити роботи у п’яти школах (Зміївський ліцей №1, Краснопавлівська ЗОШ, Олексіївський НВК, Наталинська ЗОШ, Пархомівська ЗОШ). Також планується здача п’яти дитсадків (у містах Люботин і Південне, у сел. Пісочин, у смт Мала Данилівка та Близнюки).

Фізкультурно-оздоровчі комплекси, крім Краснокутського, цього року добудовують у м. Ізюм (ФОК із басейном), у м. Дергачі та у смт Новопокровка, а у м. Вовчанськ з’явиться спортивний майданчик із синтетичним покриттям.

Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт «Велике будівництво», який почався 1 березня. Очікується, що буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд гривень. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: kharkivoda.gov.ua