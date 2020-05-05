Під Харковом попрощалися з дівчинкою, якій відрізали голову

У Подвірках під Харковом поховали 13-річну Христину П’янову, яка загинула 30 квітня страшною смертю: їй відрізали голову.

Факт поховання кореспондентові Укрінформу телефоном підтвердили у сільраді.

"Дівчинку поховали у селі Подвірки, де жила сім’я. Відправити її в останню путь прийшли друзі, вчителі, сусіди. Дітей на поховання не пустили. Поховали дитину за кошти сільської ради на старому кладовищі, де вже нікого не хоронять. Батько був на похороні", - зазначили у сільраді.

Земляки знали сім’ю впродовж 25 років. Мати працювала на трьох роботах і казала, що живе тільки для доньки. Батько дитини не брав участі у її вихованні, дружина неодноразово виганяла його з дому, але були чутки, що пара збиралася зійтися.

Як сказала начальниця Служби у справах дітей Дергачівської райдержадміністрації Тетяна Гаас, дитина на обліку не перебувала, і жодного нарікання стосовно матері не надходило. Навпаки, мати характеризується із позитивної сторони, стосовно дитини жодних нарікань теж не було.

"Дівчинка була завжди добре одягнена, забезпечена усім. Що трапилося - ми не розуміємо, усі крапки розставить слідство, але люди не можуть повірити, що рідна мати могла це зробити", - зазначила Гаас.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня Ленінській райсуд Харкова взяв під варту на два місяці без застави 38-річну жінку, затриману за підозрою у вбивстві 13-річної дитини. На суді підозрювана поводилася неадекватно, тому її вивели із зали.

Зранку того ж дня жительку селища Подвірки Дергачівського району затримали в Харкові на вулиці Полтавський Шлях: озброєна ножем гола жінка несла в пакеті голову дитини. Слідчі з’ясували: вбита - 13-річна донька затриманої. Тіло дитини знайшов вдома у Подвірках її дядько і звернувся до поліції.

За даним фактом порушене кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченим п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини). Санкція статті передбачає покарання аж до довічного ув'язнення.

Слідство здійснює Слідче управління ГУ Нацполіції в Харківській області. Призначено експертизи, у тому числі, психіатрична.