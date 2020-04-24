В Україну йде тепло до +24°

У суботу, 25 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями, вдень подекуди дощі й пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 15-20°, на крайньому заході країни та узбережжі морів 12-17°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі

"В Україні 25 квітня хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень у західних, північних та місцями в центральних областях невеликий, в Карпатах та на Прикарпатті помірний дощ; подекуди грози. Вітер південно-західний з переходом у західній частині на північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, окрім північних та східних областей, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 15-20°, на крайньому заході країни та узбережжі морів 12-17°", - йдеться у повідомленні.

26-27 квітня в Україні також буде хмарно з проясненнями. 26 квітня дощі, вночі у північних та центральних областях значні дощі; вночі у більшості східних, вдень у західних, Вінницькій, Житомирській областях без опадів; температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15° тепла, на півдні та сході країни до 17°.

27 квітня у східних, вночі і в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях невеликі, місцями помірні дощі, на решті території без опадів; температура вночі 1-6° тепла, у західних, більшості північних та центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 10-15° тепла, на півдні та заході країни 12-17°, на Закарпатті до 21°.

У Карпатах вночі 26 квітня невеликий дощ та мокрий сніг, в решту часу без опадів; вночі заморозки у повітрі 0-3°, температура вдень 1-6° тепла.

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Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 26 квітня в Україні, 27 квітня у східній частині пориви 15-20 м/с.

28-29 квітня, за прогнозами синоптиків, в Україні буде переважно без опадів, лише вдень 29 квітня на заході країни невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Температура вночі 3-9° тепла; вдень 28 квітня 13-19°, у західних областях, 29 квітня в Україні 16-22°.

Згідно з орієнтовним прогнозом Укргідрометцентру, 30 квітня - 4 травня в Україні очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози, лише 30 квітня - 1 травня у східних та південних, 2 травня у східних областях без опадів. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 15-21°, на півдні та сході країни місцями до 24°.

У столичному регіоні 25 квітня хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ, по області подекуди гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 17-19°, по області - вночі 5-10° тепла, вдень 15-20°.

26-27 квітня у Києві буде хмарно з проясненнями. 26 квітня вночі значний, вдень невеликий дощ; вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с; температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°. 27 квітня у столиці без опадів; вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 10-15° тепла.

28-29 квітня, за прогнозом синоптиків, у Києві без опадів, температура вночі 3-8° тепла; вдень 28 квітня 13-18°, 29 квітня 16-21°.

фото: М.Ковальчук