Рятувальники продовжують боротися з лісовими пожежами на Житомирщині

У Житомирській області ведеться безперервна робота з локалізації чотирьох невеликих осередків займання.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Від ранку 17 квітня ведеться безперервна робота з локалізації чотирьох невеликих осередків займання. Найбільш ефективно допомагає приборкати полум’я авіаційна техніка – літаки АН-32П, гелікоптери, дрони Національної гвардії та потяг, призначений для гасіння пожеж», - намисав він.

Бунечко зазначив, що робота не припиняється ні вдень, ні вночі.

Упродовж 16-17 квітня на території Житомирщини, відповідно до інформації УДСНС області, зареєстровано 22 масштабні пожежі у лісових масивах Лугинського, Овруцького, Олевського та Радомишльського районів загальною площею до 6 тисяч гектарів.