Рятувальники продовжують боротися з лісовими пожежами на Житомирщині
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Укрінформ
У Житомирській області ведеться безперервна робота з локалізації чотирьох невеликих осередків займання.
Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
«Від ранку 17 квітня ведеться безперервна робота з локалізації чотирьох невеликих осередків займання. Найбільш ефективно допомагає приборкати полум’я авіаційна техніка – літаки АН-32П, гелікоптери, дрони Національної гвардії та потяг, призначений для гасіння пожеж», - намисав він.
Бунечко зазначив, що робота не припиняється ні вдень, ні вночі.
Упродовж 16-17 квітня на території Житомирщини, відповідно до інформації УДСНС області, зареєстровано 22 масштабні пожежі у лісових масивах Лугинського, Овруцького, Олевського та Радомишльського районів загальною площею до 6 тисяч гектарів.