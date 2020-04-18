Двох паліїв заплави річки Ірпінь шукають на Київщині - Геращенко

Поліція Київської області розшукує двох мопедистів, які навмисно підпалили суху траву в заплаві річки Ірпінь.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у Facebook.

"Поліція Київської області розшукує двох громадян, які, пересуваючись на мопедах без номерних знаків, умисне підпалили суху траву в заплаві річки Ірпінь. Це вже зовсім не мешканці селищ, які через недогляд підпалюють суху траву для того, щоб полегшити собі весняні польові роботи на городі", - написав він.

Заступник міністра просить громадян, які мають інформацію про цих людей або можливе їх місцезнаходження, повідомити про це в поліцію за телефонами: +380 95 318 2837 або 102.

Геращенко також наголосив, що пожежі, які розпочалися в Київській області і що тривають на Житомирщині, на думку експертів, мають характер масових умисних підпалів.

"Блискавка або інший природний чинник може викликати пожежу в одному випадку із 1000 або з ще меншою ймовірністю. Підозру викликає і той факт, що пожежі, що почалися в Чорнобильській зоні на північ від Києва, а потім перекинулися на Житомирщину на північний захід від Києва, поєдналися із стійким північно-західним вітром, що відносить продукти горіння в бік столиці", - зазначив заступник голови МВС.

При цьому, додав він, не спостерігається масових лісових пожеж в тій же кліматичній ситуації, що і в нас, у Білорусі, а також на південь, схід і захід від Києва, в інших регіонах українського Полісся - в Рівненській або Житомирській областях.

"Закликаю всіх відповідальних громадян фіксувати номери підозрілих транспортних засобів та фотографувати осіб, можливо причетних до підпалів лісів навколо Києва, і негайно повідомляти про це в поліцію!" - підкреслив Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, у Чорнобильській зоні триває ліквідація вогнищ загоряння сухої трави, пнів і деревини.

Пожежа в Зоні відчуження розпочалася ще 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що біля с. Володимірівка (Котовське лісництво) виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав'яний настил і лісова підстилка між смт Поліське і с. Володимирівка. З 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.

16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що на Житомирщині біля с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося загорання сухої трави та лісової підстилки.

Згодом пожежа набула подальшого розповсюдження на інші села - Острови, Дівошин, Журба, Магдин і Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, внаслідок чого виникли пожежі в ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП «Овруцьке лісове господарство».

На Житомирщині в результаті масштабної лісової пожежі вигоріло 7800 га лісової підстилки. До гасіння пожежі залучено 3 літаки, пожежний поїзд, 100 одиниць спецтехніки і понад 600 осіб. За словами фахівців, лісові пожежі на Житомирщині впливають на забруднення повітря в столиці і столичному регіоні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).