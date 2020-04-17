Почаївська лавра: жодного слова про СOVID-19

Церковники заспокоюють, але не всі їм вірять

Уже кілька тижнів поспіль, ледь не від запровадження карантинних заходів, у ЗМІ вряди-годи зринає інформація про те, що у Почаївській лаврі на Тернопільщині є хворі на коронавірусну інфекцію.

Водночас у самій лаврі ці повідомлення спростовують.

Укрінформ проаналізував ланцюжок подій, пов’язаних із темою Почаївської лаври та СOVID-19.

КОРОНАВІРУС І ЧАША ДЛЯ ПРИЧАСТЯ

Ще у перші дні пандемії на сайті Свято-Успенської Почаївської лаври йшлося про випробування, яке спіткало наш боголюбивий народ.

«Ми розуміємо, що через обмежувальні заходи багато з вас не зможуть відвідати свою улюблену Почаївську лавру в цей Великий Піст. Але це не від нас залежить щось змінити. Ми можемо тільки молитися на тому місці, де кожен з нас перебуває, і підтримувати один одного і словом, і ділом під час цих випробувань. У таких ситуаціях Господь надає нам особливу можливість проявити своє християнське співчуття, милосердя, мужність і благородство».

Згодом, на сайті монастирської обителі подають інформацію про те, що Таїнство Святого Причастя не може служити джерелом зараження. Наводиться приклад отця Олександра Клименка, який протягом 10 років причащав ув’язнених виправної колонії Березані, в якій перебували люди з ВІЛ і відкритою формою туберкульозу, і після всіх причасників – споживав Святі Дари, що залишилися в Чаші. Ні на ВІЛ, ні на туберкульоз при цьому він не захворів...”

ЗВІСТКА З МОЛДОВИ

А тим часом 20 березня прозвучала звістка з-за кордону про те, що, начебто, коронавірусом у Почаєві заразились паломники з Молдови. Про це заявив не хтось там, а президент Молдови Ігор Додон під час брифінгу на засіданні Єдиного командного центру. Таку інформацію дало молдовське видання Dechsde.md.

«Ми розуміємо, що треба молитися… це вітається для всіх. Але в Україні паломники вирушили в подорож до Почаєва. Є 4 випадки зараження серед тих, хто повернувся з України, з подорожі у монастир», – заявив Додон.

Через день тезу про ймовірне зараження коронавірусом у Почаївській лаврі підтвердив і прем’єр-міністр Молдови Іон Кіку, повідомило видання Ziarul de Gard.

«Громадяни, які поїхали під час епіцентру епідемії в монастир в Україні, і тепер уже є 8 заражених людей звідти і ризик того, що весь той автобус інфікований. Ніщо нас не врятує, якщо ми несвідомо їдемо інфікуватися», – сказав прем’єр-міністр Республіки Молдова Іон Кіку.

У лаврі зреагували на репліки керівників Молдови:

«Повідомляємо вам, що в нашій святій обителі богослужіння відбуваються відповідно до Статуту, випадків зараження коронавірусом не зафіксовано. Нам відомо про інформацію, поширену деякими українськими ЗМІ, про чотирьох паломників з Молдови, які відвідували Почаївську лавру і нібито повернулися з неї, інфіковані цим вірусом. Наводиться цитата, що належить Президенту Молдови, але немає ніяких підстав говорити про інфікування паломників у лаврі», – заявили у Почаєві. І дорікнули представникам ЗМІ:

«Подача новин, що стосуються релігійного життя, в такому контексті віруючих людей від відвідування богослужінь не спинить, а навпаки посилить невдоволення і недовіру до влади, так як люди будуть вважати, що це влада таким чином намагається впливати на свідомість людей, перешкоджаючи їм відвідувати храми...».

ПОЛІЦІЯ ХВОРИХ НЕ ЗНАЙШЛА

Оскільки тема коронавірусу в Почаївській лаврі набула міжнародного розголосу, до Почаєва прибули правоохоронці, аби розібратися, чи є там хворі на коронавірус. Про результати перевірки кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікації обласної поліції:

«Працівники поліції після появи у ЗМІ інформації про нібито заражених у Почаєві молдаван зустрілися із настоятелем святої обителі та іншими служителями лаври. За їхнім твердженням, останнім часом на території монастиря не було зафіксовано жодної автобусної екскурсії. Приїжджали тільки окремі паломники на легкових автомобілях. І жодних осіб із характерними ознаками на вірусні інфекції ніхто не бачив».

Також, за словами правоохоронців, які відвідали обитель, на території Почаївської лаври діє медичний кабінет, відповідальні працівники постійно дезінфікують приміщення монастиря та храмів. І, як переконав їх настоятель лаври, на період оголошеної на Тернопільщині надзвичайної ситуації всі екскурсії до лаврських приміщень призупинені.

Правоохоронці опитали місцевих медиків, мешканців міста та відвідувачів Почаївського монастиря і зазначили, що із скаргами на ГРВІ чи інші вірусні захворювання до них не зверталися і вони про це нічого не знають.

ЧИ БУВ У ЛАВРІ ЧЕРНЕЦЬ, ЯКИЙ ПОМЕР ЧЕРЕЗ КОРОНАВІРУС?

Здавалося б, тривожитися нема чого. Аж раптом — ще одне повідомлення ЗМІ: у Києві помер монах із Почаївської лаври, який захворів на коронавірус.

«13 квітня від коронавірусу помер монах з Почаївської лаври, який був госпіталізований з підозрою на COVID-19. Померлому було 40 років, він мав цукровий діабет, перебував у лікарні понад тиждень.

За словами співрозмовника, померлий – киянин, він приїхав із Тернопільщини у столицю, тут йому стало зле. Монаха забрала "швидка", він мав високу температуру, а ПЛР-тест підтвердив у нього коронавірус»...

УПЦ спростовує і цю інформацію.

«Ряд ЗМІ з посиланням на «джерела у Київській адміністрації» розповсюдили інформацію про те, що 13 квітня 2020 року «від коронавірусу помер монах із Почаївської лаври, який був госпіталізований з підозрою на COVID-19 у Києві». У Свято-Успенській Почаївській лаврі спростували дану інформацію. Ніяких летальних випадків у монахів Почаївської лаври не було», – повідомив інформаційно-просвітницький відділ УПЦ Московського патріархату.

Намагаюся додзвонитися до Лаври. Але коментаря зміг добитися лише від чергового привратника святої обителі, який відмовився назвати свої ім’я (так, мовляв, не заведено, чергові ніколи не називають себе). Втім він сказав, що монах, який помер у Києві, вже давно, десь три роки тому, покинув Почаївську лавру і жив у столиці.

«А нині у лаврі особливий стан... Карантин. Готель на території лаври, де мешкали прибулі, зачинений. Хоча лаврські ворота не зачинені. Служба Божа триває щодня. Йде трансляція, надворі усе можна почути, хто бажає, може й зайти у храм. Це не заборонено. А щодо коронавірусу, то його тут немає, як і хворих серед монашеського братія. Слава Богу, що так», – розповів черговий привратник Почаївської лаври.

ЛАВРУ – ПІД ОБСЕРВАЦІЮ?

Утім є люди, кого всі ці спростування не переконують. Наприклад, депутат Тернопільської обласної ради Богдан Яциковський вважає, що померлий чернець таки був із Почаївської лаври, згадує якогось священника, який проводив екскурсії у лаврі та богослужіння у селі Великий Кунинець, а тепер захворів на коронавірус, і вимагає тимчасово закрити лавру, ввести на її території надзвичайний стан з обсервацією усіх, хто мешкає у келіях. За словами депутата, він написав депутатське звернення на адресу голови ОДА з цього приводу, але відповіді досі не отримав.

Натомість голова ОДА Володимир Труш у день проведення сесії облради зазначив, що ситуація у лаврі контрольована. За словами керівника області, є офіційний лист від настоятеля обителі, де підтверджено, що інфікованих та хворих на території лаври немає. Спілкувалися зі священнослужителями і правоохоронці, жодних скарг на здоров’я з боку монахів не було, каже посадовець.

Те саме почув кореспондент Укрінформу й з уст начальника управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей облдержадміністрації Ігоря Кульчицького: «За тією інформацією, що ми маємо, жодних повідомлень про порушення карантинних заходів у Почаївській лаврі не виявлено. Принаймні, ніхто про це не повідомляв».

Телефоную меру Почаєва, Василю Бойку, може він на місці знає більше? Чиновник заспокоює, він теж не володіє жодною тривожною інформацією. Мовляв, і на засідання оперативного штабу викликали представників Почаївської лаври, вони у курсі всіх карантинних вимог, кажуть, що дотримуються їх, ніяких повідомлень про небезпеку не надходило.

Головний лікар Почаївської лікарні Богдан Кучер теж відповів, що ніхто з монахів у лікарню зі скаргами на здоров’я не звертався...

ПЕРЕХОПЛЕНИЙ ЛИСТ?

На цьому можна було б і заспокоїтися. Однак ситуація навколо можливих заражень у Почаївській лаврі продовжує загострюватися. Той же таки Богдан Яциковський у своєму пості в Facebook поміщає скріни переписки начебто представника Тернопільської єпархії о. Георгія Прокопчука і заступника голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ Московського патріархату Миколи Данилевича, де перший начебто визнає, що в лаврі є багато хворих на коронавірус. З переписки: «А хворі серед братії Почаївської лаври є?». – «Достатньо… Але стан такий, що вдень бігають, вечором піднімається температура повище, прокапують, на ранок – як огірочок, і знову бігають. Якось так». У скрінах також є згадка про архімандрита, духівника Почаївської лаври, якого повезли в Київ.

Укрінформ звернувся за коментарем до одного з можливих учасників переписки — Миколи Данилевича. Наразі відповіді від нього не отримали.

Колишній нардеп Юрій Сиротюк пішов ще далі, натякнувши, що серед ченців Почаївської лаври «немає жодного громадянина України. Тобто всі вони – громадяни – іноземної держави».

Утім, не хотілося б політизувати ситуацію. Бо справа не в тому, якій конфесії належить монастир, а в можливій небезпеці, на яку наражаються 200 насельників лаври, 157 семінаристів. 40 з них були з якихось причин відпущені до домівок, і буде дуже кепсько, якщо вони повезли із собою інфекцію.

До того ж у храмах Почаївської лаври моляться не лише ченці. Її прихожанами є не одна тисяча осіб із Кременецького, Шумського, частково з Лановецького та Збаразького районів, не кажучи про інші куточки Тернопільщини та Рівненщини, які цілком можливо – прибудуть сюди на Великдень, як це робили завжди, у «докоронавірусні» часи. Принаймні, їм цього ніхто не забороняє...

Очевидці розповідають, що на Вербну неділю службу в Почаєві вели в присутності 150 вірян і передбачають, що на Великдень їх буде до 2 тисяч.

Як запобігти можливому лиху? Невже не можна поспілкуватися з церковниками? Провести медогляд? Домовитися про карантин, щоб вберегти людей з навколишніх сіл і містечок?

Виявляється, не все так просто. У телефонній розмові з автором публікації, державний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук сказала, що знайти спільну мову з насельниками Лаври дуже важко.

Тож усі сподівання – на швидке й недвозначне рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації, яке ось-ось має відбутися і розставити крапки над «і».

P.S. Коли матеріал уже було опубліковано, з’явилася інформація про те, що Міністерство охорони здоров'я заявило про підозру масового захворювання на коронавірус у Почаївській лаврі, але не може її підтвердити, тому що настоятель відмовляється від співпраці. Про це на засіданні оперативного штабу Тернопільській області сказала головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук – повідомив телеканал Прямий.

"У нас вчора виникла ситуація по Шумському району, яка тісно пов'язана з Почаївською лаврою, так як священник, який бере участь у хорі в Почаївській лаврі, є священнослужителем на території Збаразького району, а дружина його працює бухгалтером в Шумської лікарні. Відповідно, контакти пішли як по співробітниках бухгалтерії, так і головний лікар у нас позитивний, і багато лікарів. Вчора (15 квітня – ред.) був 21 позитивний результат, а всього по Шумську 26 позитивних ", – розповіла вона.

"Коли ми почали проводити епідрозслідування, з'ясувалося, що саме з цим священником і хором у Почаївській лаврі пов'язаний спалах і в Дубенському районі Рівненської області. Там теж багато позитивних. Цей спалах пов'язаний в одне вогнище – Кременецький район, місто Почаїв і Дубенський район", – пояснила Чайчук.

За її словами, настоятель Почаївської лаври відмовляється співпрацювати. Його помічник обіцяв надати список хору, але не зробив цього.

Натомість в ефірі "ТСН. Ранок" пролунала інформація про те, що у Почаївській Лаврі у Тернопільській області коронавірусну інфекцію підтвердили у диякона і трьох хористів.

Олег Снітовський, Тернопіль–Почаїв

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