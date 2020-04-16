Одеська волонтерка: медустанови купують захисний одяг утридорога, а "фірми-прокладки" наживаються

Керівник БФ «Корпорація монстрів» і координатор антикризового штабу по боротьбі з коронавірусом в Одеській області Катерина Ножевнікова заявляє, що керівництво лікарень закуповує за завищеними цінами засоби індивідуального захисту медперсоналу.

Про це Ножевнікова повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Конкретний приклад. Наші давні постачальники, які багато років шили постільну білизну для проекту «Твій дім». Так ось фабрика місяць тому стала шити комбінезони та ізоляційні халати з ламінованого спанбонду. Якість пречудова. Зробили всі документи. Можуть працювати напряму з лікарнями. Однак два тижні тому стали з'являтися фірми-прокладки, які купують цю продукцію і продають за ціною в 2-3 рази дорожче. Ціна яку платимо ми за халат - 150 грн з ПДВ. Але буквально на тому тижні в одну з "опорних" лікарень були закуплені ці самі халати за ціною 150 грн, а продані лікарні за ціною 450 грн", - зазначила Ножевнікова.

За словами волонтерки, "накладні і договір на продаж лікарні бачила: тобто на одному постачанні лікарня переплатила на 134 тис. грн більше, ніж якщо б вони купили безпосередньо у виробника. Дерибан триває по повній".

Ножевнікова наводить ще один приклад того, як освоюють бюджетні кошти: "Ціна заявленого на торги респіратора FFP2 - 250 грн. А йому найвища ціна - від 42 до 100 грн".

"Подробиці цих історій" волонтерка обіцяє розповісти пізніше, ухилившись від перерахування назв фірм-прокладок і прізвищ керівників медустанов.

Кореспондент Укрінформу звернувся за коментарем з приводу наведених фактів до керівництва Одеської облдержадміністрації. Ось як відреагували в ОДА:

"Всі закупівлі проходять через систему ProZorro за конкурентними цінами. Два тижні тому засоби індивідуального захисту купувалися під час шаленого ажіотажу, можливо, тому самі виробники завищували ціни. Ми порівнювали ціни, за якими здійснює закупівлі Одеська обласна клінічна лікарня та волонтери. У лікарні ціни або відповідають, або нижчі "волонтерських", - йдеться в коментарі, наданому пресслужбою Одеської ОДА.

В ОДА також зазначили, що в області єдиним центром замовлень і розподілу є Одеська обласна клінічна лікарня. Якщо є факти зловживань, потрібно звертатися з відповідною заявою в ОДА або безпосередньо в правоохоронні органи, підсумували в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, закупівлі дорогих меблів Одеською інфекційною лікарнею в період карантину перевірять спеціалісти Південного офісу Державної аудиторської служби України.

На підставі службової записки завідувача сектору перевірок закупівель від 31 березня видано наказ №95, яким зобов'язуються спеціалісти відділу контролю у сфері закупівель забезпечити проведення моніторингу закупівель. Аудиторам належить оцінити дотримання чинного законодавства в комунальних установах і організаціях, зазначили в Південному офісі ДАС.

Як повідомлялося, в березні адміністрація Одеської інфекційної лікарні здійснила закупівлі нових меблів. У системі ProZorro зареєстровано 33 процедури на загальну суму понад 6 млн грн. За оприлюдненими даними юриста і заступника виконавчого директора Центру протидії корупції Олени Щербань, в укладеному договорі лікарні з ТОВ "Окрус" йдеться про закупівлю п'яти одиниць медичного призначення вартістю близько 880 тис. грн. Деякі ціни викликають здивування. Наприклад, обідні стільці коштують 3 250 грн за одиницю, а стільці конференційні придбані за 4 950 грн.