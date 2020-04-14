В Україні прогнозують дощі з мокрим снігом та заморозки

В Україні у середу дощ та мокрий сніг очікується у східних, вночі і в центральних та південних областях, уночі ймовірні заморозки у західних та північних областях до 5°, на решті території температура 1-6° тепла; вдень 6-11° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У східних, вночі і в центральних та південних областях дощ та мокрий сніг; на решті території без опадів, лише вдень на північному заході країни невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12, вдень пориви 15-20 м/с. Уночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях заморозки в повітрі 0-5°, на решті території температура 1-6° тепла; вдень 6-11° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 15°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області завтра без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. У столиці вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 7-9° тепла, на Київщині вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 6-11° тепла.

Згідно з прогнозом, 16 квітня вночі у північних областях, вдень на сході та північному сході країни, 17 квітня вночі у східних, вдень у західних та північних областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень 16 квітня в Україні, 17 квітня у південно-східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, 16 квітня у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; 17 квітня на півдні країни вночі 5-10° тепла, вдень 15-20°.

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У столичному регіоні вночі 16 квітня та вдень 17 квітня невеликий дощ, в решту часу без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень 16 квітня пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 17 квітня на поверхні грунту заморозки 0-3°; вдень 10-15° тепла.

В Україні 18 квітня очікується вночі у північних, центральних та східних областях, вдень у північно-східній частині невеликий, місцями помірний дощ (вночі у північних областях з мокрим снігом), на решті території без опадів; температура вночі у західних (крім Закарпаття), північних та більшості центральних областей 1-6° тепла, вдень 8-14°, на решті території вночі 3-9° тепла, вдень 12-18°.

19 квітня у південній частині, вночі і на Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями і в центральних та східних областях дощ, на решті території без опадів; температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-14°; на Закарпатті та Одещині вночі 3-9° тепла, вдень 12-17°.

На Київщині на вихідні опади не прогнозуються, лише вночі 18 квітня невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.