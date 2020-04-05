У ніч на понеділок Україну трохи підморозить, вдень до +18°

У понеділок, 6 квітня, в Україні очікується 10-18° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"6 квітня в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах 2-7° морозу; вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 18°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 6 квітня сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 0-2° тепла; вдень 12-14°. У Київській області теж без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 10-15° тепла.

7-8 квітня в Україні малохмарно. Без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с, в Криму північно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура 7 квітня вночі від 3° тепла до 2° морозу, у південній частині місцями 3-6° тепла, вдень 12-17°, на заході країни до 20°; 8 квітня вночі 0-5° тепла, вдень 15-20°.

У Києві і столичному регіоні без опадів. Температура 7 квітня вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 12-17°; 8 квітня вночі 0-5° тепла, вдень 15-20°.

9 квітня в Україні сухо, 10 квітня вночі у західних, північних, вдень, крім південного-сходу та крайнього заходу, невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі 1-7° тепла; вдень 9 квітня 14-20°, у південно-західній частині до 22°, 10 квітня 9-15°, на півдні та південному сході 16-20°.

У Києві і Київській області 9 квітня без опадів, 10 квітня невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 9 квітня 15-20°, 10 квітня 9-14°.