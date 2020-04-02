Нічні морози та до +19° вдень: як зустрічає квітень

У п'ятницю в Україні опади не очікуються, температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 11-16° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 11-16° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі близько 0°, вдень 13-15° тепла, на Київщині вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 11-16° тепла.

Згідно з прогнозом, в Україні 4 квітня мінлива хмарність, 5 квітня невелика хмарність. Без опадів, лише вдень 4 квітня на Прикарпатті місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер південно-західний, західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с, 5 квітня на півдні та сході країни окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, 5 квітня у західних, північних та більшості центральних областей 0-5° морозу; вдень 8-13° тепла, 4 квітня на півдні та сході країни до 15°, 5 квітня у північній частині 5-10° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

На Київщині 4 квітня мінлива хмарність, 5 квітня невелика хмарність. Без опадів. Вітер західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура 4 квітня вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 8-13° тепла; 5 квітня вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.

Синоптики прогнозують в Україні 6 квітня вночі 0-6° морозу, на крайньому півдні країни 1-3° тепла, вдень в країні 8-14°, на заході до 17°; 7 квітня вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 13-19° тепла, у західних областях до 21°.

У столичному регіоні на 6- 7 квітня без опадів. Температура 6 квітня вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла; 7 квітня вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 14-19° тепла.