На Харківщині підготували для обсервації 400 місць

На Харківщині підготували 400 місць для можливої обсервації громадян.

Про це на брифінгу сказав голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наша область за кількістю людей, які ми можемо прийняти на обсервацію, веде перед. 400 (місць) вже готові, а так ми можемо розгорнути декілька тисяч навіть», — сказав Кучер.

За словами керівника регіону, є готелі та санаторії, що вже зараз готові надати місця.

«Є закритий санаторій, якраз у ньому приблизно 400 місць. Місце дислокації я краще не буду повідомляти», - сказав Кучер, зазначивши, що заклади, про які йдеться, розташовані на території Харкова.

Він запевнив, що для людей, що, можливо, проходитимуть обсервацію в регіоні, закуплять необхідні засоби захисту – за бюджетні та спонсорські кошти.

Наразі на обсервації в області нікого немає. За даними обласної поліції, понад 400 людей мають перебувати на самоізоляції.

Станом на ранок 31 березня на Харківщині офіційно підтверджено 1 випадок захворювання, ще у шістьох людей є підозра на коронавірус.

Раніше також захворіли двоє жителів регіону – заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач і його дружина, які на початку березня були у Франції. На час діагностики вони були в Києві, тому випадки не зареєстрували за Харківщиною.

В Україні наразі зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужали.