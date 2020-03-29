В Україну на кілька днів завітають мокрий сніг та дощі - синоптик
Про це написала синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"У західних областях завтра стовпчики термометрів, як ніжні квітки, похилять голівки до +2+6 градусів.
На Півночі включно з Вінницькою областю похолодає до +4+10 градусів.
У більшості центральних областей, на Сході та Півдні ще затримається тепла погода, +12+17 градусів", - написала синоптик.
За її словами, атмосферний фронт принесе дощі, на Заході та Півночі з мокрим снігом.
Піденна частина та східні області України уникнуть якихось серйозних опадів.
Холод прийде із поривчастим північним та північно-східним вітром, попереджає Діденко.
"У Києві понеділок очікується хмарним, вологим (може трохи навіть політати невеликий сніг) та холодним, максимальна температура повітря 30-го березня знизиться проти недільних цукерочок-градусів до +7+9.
Вівторок у столиці вже дмухне нічним морозцем і денними кволими +2+4 градуси", - зазначила вона і додала, що потепління відновиться з четверга.
фото: М.Ковальчук