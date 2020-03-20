Зима спробує взяти "реванш": на вихідні – мокрий сніг і до 8° морозу

У зв'язку з вторгненням арктичного повітря відзавтра в Україні очікується відчутне зниження температури.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"21 березня вночі у західній частині, вдень в Україні, крім Донеччини та Луганщини, дощ, ввечері у західних та північних областях з мокрим снігом, вдень в Карпатах значний сніг. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у східних областях 0-3° морозу; вдень у західних та північних областях 4-9° тепла, на решті території 7-12°, на півдні місцями до 16°, в Карпатах протягом доби 0-3° тепла", - зазначається у повідомленні.

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У Києві 21 березня вночі без опадів, вдень дощ, ввечері з мокрим снігом. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°. У столичній області також вночі без опадів, вдень дощ, ввечері з мокрим снігом. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

22 березня в Україні хмарно. У західних, північних та Вінницькій областях невеликий мокрий сніг, у Карпатах вночі значний сніг; зниження температури вночі до 0-5° морозу, вдень до 3° тепла - 2° морозу (у Карпатах вночі і вдень до 3-8° морозу); у центральних та Харківській області дощ з мокрим снігом, температура протягом доби 0-5° тепла; на решті території помірні дощі, температура вночі і вдень 4-9° тепла. Пориви вітру 15-20 м/с.

23 березня хмарно з проясненнями. На Прикарпатті та Закарпатті сніг, на Одещині невеликий дощ з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів; температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу (в Карпатах вночі і вдень 7-12° морозу); на півдні, в Донецькій та Луганській областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла. На дорогах України місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві і Київській області 22 березня хмарно. Невеликий мокрий сніг; вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с; зниження температури вночі до 0-5° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу.

23 березня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів; на дорогах місцями ожеледиця; вітер північно-східний, 7-12 м/с; температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу.

24-25 березня в Україні утримається холодна без опадів погода. Температура у південних областях та на Закарпатті вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 24 березня 4-9° тепла, 25 березня 7-12°; на решті території вночі 3-9° морозу, вдень 2-8° тепла. У Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві і столичному регіоні 24-25 березня холодно, але без опадів. Температура вночі 3-9° морозу, вдень 2-8° тепла.

У період з 26 по 30 березня в Україні буде сухо. Температура підвищиться вночі до 3° морозу - 3° тепла, вдень до 9-15° тепла (у східних областях до 6-11°), на півдні країни та на Закарпатті вночі до 1-6° тепла, вдень до 11-17° тепла.