Карантин у глибинці: на роботу пішки, навчання по вайберу

Кореспонденти Укрінформу розбиралися, як діють обмежувальні заходи у селах і містечках

Усі ці дні, ще з 12 березня, відколи в Україні запровадили карантин для учнів і студентів у зв’язку з поширенням коронавірусу, ми відстежуємо, як поступово стають жорсткішими заходи, як припиняє курсувати громадський транспорт, закриваються магазини.

Проте більшість публікацій у ЗМІ стосуються життя у мегаполісах, але ж вірус не обирає жертв за місцем реєстрації! Укрінформ спробував розібратися, як виглядає карантин у селах і маленьких містечках, як там люди дістаються до роботи – іноді за два-три села або до сусіднього райцентру, як діти з віддалених сіл, не розбещені швидкісним інтернетом і персональними гаджетами, вчаться в умовах дистанційної освіти.

Наші кореспонденти помітили, що в сільській місцевості проблеми часто схожі, не залежно від того, чи то гірський, чи промисловий регіон, чи схід, чи захід.

БУКОВИНА. ШКІЛЬНІ АВТОБУСИ – МЕДИКАМ

Від початку карантинних обмежень у Чернівецькій області встановили 10 карантинно-епідеміологічних постів. П’ять із них розмістили на кордонах регіону та ще стільки ж у п’яти селах — Брусниця, Колінківці, Грозинці, Бочківці та Топорівці. Там зафіксовано найбільше людей, які контактували з хворими на коронавірус або нещодавно повернулися з країн, де був сплеск захворювання.

Пости у селах розгорнули з метою обмеження пересування та додаткового інформування населення.

Через обмеження у роботі транспорту, скасування усіх рейсів міжміського та міжобласного значення, а також через зупинку руху громадського транспорту, проблеми із добиранням на роботу та службу виникли у медиків, рятувальників, працівників поліції тощо.

У районах області для довезення медиків вирішили використати не залучені на період карантину шкільні автобуси.

“Ми знаємо про необхідність довезення медичного персоналу, в першу чергу медичних сестер, лікарів, які живуть за межами обласного центру. І таке довезення буде організоване за допомогою, в тому числі, шкільних автобусів, яких у даний час є достатньо. Адже діти зараз на карантині”, – сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Сергій Осачук

Щоправда, у райони така ініціатива голови ОДА у вигляді розпорядження чи якоїсь іншої вказівки поки що не надходила. Як повідомив у коментарі кореспондентові Укрінформу голова Сторожинецької РДА Дмитро Балінов, у їхньому районі шкільні автобуси готові одразу ж почати возити людей із довколишніх сіл, як тільки надійде така вказівка.

“Технічні можливості є. У нас шкільні автобуси усі справні, заправлені, водії є і готові в разі такої вказівки довозити медпрацівників чи інших робітників, до місця праці. Чекаємо лише рішення штабу чи якогось іншого документального підтвердження такої необхідності”, – сказав голова райдержадміністрації.

У Хотинській ОТГ також виникла необхідність довозити лікарів і працівників комунальних установ до районного центру після припинення міжміського сполучення. Наразі керівництво громади складає списки таких працівників.

“19 березня у нас була нарада і засідання штабу з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній саме підіймалося питання підвезення працівників медичної сфери та комунальних підприємств, залучених у підтримці життєдіяльності міста. Наразі формують списки таких людей, і ми вирішуємо, яким чином це зробити. Чи використаємо транспорт управління освіти чи якимось іншим чином, але цю проблему буде вирішено”, – запевнив секретар Хотинської ОТГ Сергій Якубов.

Наразі, за словами місцевих мешканців, жителі довколишніх сіл, які продовжують працювати у Хотині — медики, продавці продуктових магазинів, працівники банків, інших установ, вимушені добиратися власним транспортом. Хтось використовує велосипеди, хтось просить сусіда підвезти, а хто молодший – ходить до місця роботи пішки по 5-6 кілометрів.

Не менш актуальною залишається проблема навчання в умовах карантину. Особливо це стосується випускних класів, учням яких потрібно готуватися до ЗНО.

За словами місцевих освітян, для таких учнів, окрім завдань в інтернеті, почали проводити телеуроки. Підключають сюди і місцеві телеканали, сигнал яких ловиться навіть у найвіддаленіших гірських районах області.

“Дистанційний режим навчання і роботи введений для всіх здобувачів освіти і для всіх педагогічних та непедагогічних працівників закладів освіти. Освіта і робота проводиться за допомогою мережі інтернет. Є багато різних інтернет-сервісів — YouTube, сайт “Освіторія”, де транслюють уроки. Також є домовленість із місцевим телеканалом, на якому представники управління освіти проводять відповідні телеуроки з різних предметів. Особливо це актуально для випускників 11-го класу, учні повідомлені й мають змогу таким чином навчатись і готуватись до ЗНО”, – розповідає у коментарі кореспонденту Укрінформу заступниця директора департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Надія Періус.

Вона запевняє, що в усіх населених пунктах області є доступ до інтернету. А в сучасну епоху гаджетів проводити дистанційне навчання і контролювати виконання роботи стає доволі просто.

“Минулого року наша область отримала понад 14 мільйонів гривень на встановлення інтернет-ресурсу в кожному закладі загальної середньої освіти. Ці кошти розподілили на кожен заклад для того, щоб в усіх них було підключення до інтернет-мережі зі швидкістю від 30 до 100 мегабайт на секунду. І зараз в області залишились поодинокі випадки шкіл першого-другого ступенів, де швидкість – 30 мегабайт за секунду. У більшості закладів — 60-70 чи навіть 100 мегабайт. Крім того, вчителі активно використовують соцмережі для контролю виконання завдань: створюють вайбер-групи, куди діти чи їхні батьки можуть щоденно надсилати фото виконаних робіт”, – додала освітянка.

Знайома ж учителька молодших класів скаржиться, що якраз із контролем виконання учнями завдань є проблеми. Завдання учні та їхні батьки отримують вчасно, а от звітує про виконання роботи лише приблизно третина учнів класу. Решта — знайдуть відмовки, щоб нічого не робити. Від відсутності інтернету до проблем із камерами на смартфонах.

ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА. УРОКИ ВІРТУАЛЬНІ, МЕДИКІВ ПІДВОЗЯТЬ

На Прикарпатті, як і скрізь в Україні, одним із варіантів вирішення проблеми освіти під час карантину стало дистанційне навчання з використанням новітніх технологій, яке почали пропонувати вчителі своїм учням. Звісно, здоровим. Та чи для всіх таке навчання може бути доступним? Якщо у містах України, де безперебійно можна отримати доступ до Інтернету, це просто, то чи зможуть такою ідеєю скористатись гірські райони в Україні?

«В Івано-Франківській області у 630 закладах освіти організовано освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання. Це відбувається за допомогою таких месенджерів як Вайбер, YouTube. Відповідно, через них даються завдання, голосові підказки, особисті напрацювання викладачів і, таким чином, область вчиться в нових умовах», – розповідає в.о. голови Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів на відеобрифінгу, відповідаючи на запитання Укрінформу про дистанційне навчання в гірських школах.

Віталій Федорів

На бодай якийсь результат від такого навчання сподівається і директор Татарівської ЗОШ 1-2 ступенів Любов Павлюк. Вона розповідає, що в її школі навчається 151 дитина і кожен вчитель, від 1 до 9 класу, вже створив свою групу в месенджері. Дистанційне навчання тут запровадили через мобільний телефон.

«У кого є мобільні телефони, ми з ними працюємо. В кого комп’ютери – працюють на них. Втім, це залежить від спроможності батьків – чи можуть вони придбати комп’ютери. Тому ми працюємо через Вайбер. Це гарно виходить. Кожен учитель бачить свою роботу. Діти йому скидають приватно виконання тестових завдань», – каже Любов Онуфріївна і додає, що дистанційне навчання контролюють директори шкіл.

«Це – необмежений ресурс. Єдине, аби хотіли працювати, мали бажання», – каже директорка Татарівської ЗОШ.

А ось щодо телеуроків на каналі «Рада», то вона не впевнена, що їх зможуть дивитись діти в гірській місцевості.

«У зв’язку з тими відключеннями, переключеннями і недовключеннями, я не володію інформацією, в кого з батьків є цей телеканал «Рада», – каже Любов Павлюк.

«Вже коли пікає те сповіщення, то нас аж підкидає. Ми вже з батьками між собою сміємось: краще б діти йшли до школи, бо дуже багато завдань вони отримують через Вайбер і працюють вдома», – розповідає мама учениці Яремчанської ЗОШ, Марина.

Вона стверджує, що дистанційне навчання у Яремчанській школі є обов’язковим, це навіть не обговорюється. Старші учні групи створили самі собі, для молодших про це подбали вчителі.

«З понеділка надсилають кожен урок. Є відеоматеріали, надсилають лекції голосовими повідомленнями. Так, у групах трохи з того піджартовуємо, але діти вчаться», – стверджує Марина.

Дистанційне навчання запрацювало і в Кутському ліцеї Косівської райради. Щоправда, воно лише для відповідальних. Принаймні про це Укрінформу розповіла старшокласниця ліцею Соломія. Каже, на сайті ліцею є на кожен день уроки і завдання. Але їх ніхто не перевіряє. Тому серйозно до завдань ставиться небагато учнів.

Що стосується дорослих, то їхня робота під час карантину теж має специфіку в невеличких містах і селах. Наприклад, довіз лікарів на роботу в області покладено на керівників медичних закладів.

Про це на брифінгу повідомив в.о голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

«Область має 141 легковий автомобіль типу Дастер (Рено Дастер – авт.), вся мережа первинки теж має надати допомогу для доставки лікарів в обласну інфекційну та інші профільні лікарні. Цей ресурс використовують. Автомобілі заправлені, водії – на роботі», – каже керівник області.

Водночас, він додав, що вітає допомогу населення у цьому питанні.

«Я підтримую добрі ініціативи щодо підвозу медиків …я сам бачив, що громадські активісти підхопили цю ініціативу. Думаю, за день-два ми навчимося, як виходити з такої ситуації», – зазначив Віталій Федорів.

Відомо, що 19 березня в області призупинені рейси міжміського сполучення.

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА. ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ДЕСАНТ

Дніпропетровщина, попри те, що має низку промислових гігантів, все ж вважається аграрною. Регіон поділяється на 22 адміністративні райони та 13 міст обласного підпорядкування. На території області налічується понад півтори тисячі населених пунктів, найбільше селищ – 106 і сіл – 1375. Мешканці останніх об’єдналися в територіальні громади – таких уже 73.

У деяких із них уже так розвинули інфраструктуру, що люди себе почувають досить захищено, мають на місці роботу. В інших роботи нема, тож доводиться її шукати в містах.

Як виживати тоді в умовах карантину, коли немає ніякого автобусного приміського сполучення, аптеки?

У селі Волоське (старостинський округ Новоолександрівської ОТГ, що за кількадесят кілометрів від обласного центру), знайшли вихід.

Староста села Андрій Пінчук організував волонтерський десант.

За його словами, завдання десанту – щоденна безкоштовна доставка ліків і продуктів харчування літнім людям, які є в зоні ризику, та всім іншим мешканцям Волоського старостинського округу.

Було вирішено, що замовлення прийматиме диспетчерська служба, яка діє в селі. Таким чином тут можна замовити доставку ліків і продуктів за підготовленим списком. На наступний день після замовлення волонтери все закуповують і привозять додому. Далі необхідно сплатити за чеками вартість закуплених товарів. Доставка – безкоштовна.

«Усе це ми робитимемо до того часу, поки не буде скасований карантин. Все це ми будемо робити задля того, щоб наші літні та поважні волохи берегли себе і зайвий раз не виходили з дому та не наражалися на небезпеку», – каже Андрій Пінчук.

До волонтерської бригади вже долучилися шість водіїв, троє соціальних працівників і сам староста.

“Навіть таким малим складом ми закриємо всі потреби наших односельців у всіх чотирьох селах округу”, – впевнений староста.

Список тих, кому потрібна така допомога, а їх у селах нарахували 370, допомогли створити працівники ЦНАПу Новоолександрівської громади.

А щоб не їздити за адресами двічі — по гроші, а потім вже доставляючи замовлення, з благодійних внесків створили запас коштів.

Тепер староста навіть звертається до голів численних садових товариств, що розташовані навколо Волоського. Якщо серед їхніх членів є такі, що залишаються на дачних ділянках у час карантину й їм за 60 років, і виникає необхідність у доставці ліків та продуктів — Волоський десант допоможе.

З транспортом для тих, хто працює у Дніпрі й доїжджає з сіл, також налагодилось. Швидко створилась Вайбер-група «Волоські теревеньки», де вже два дні виставляють оголошення такого плану:

“Їду в місто, є чотири місця”, “Буду їхати в село. 2 місця”.

“Просто всі об'єдналися і допомагають одне одному. І це настільки рятує ситуацію, що вчора ввечері я, в очікуванні хоч когось, простоявши в Дніпрі майже 30 хвилин, підібрав усього одного попутника до села”, – зізнається Андрій Пінчук.

При цьому водії знають всіх своїх односельців, і в разі виявлення ознак захворювання ліпше порадять залишитись удома, аніж їхати.

Приклад Волоського старостинського округу вже підхопили керівники інших тергромад області й створюють на своїх територіях такі ж волонтерські десанти для допомоги одиноким, старим і немічним. Зокрема, такий десант створили вже й у Межівській ОТГ.

ЗАПОРІЖЖЯ. РОЗРАХУНОК ЗА ПРОЇЗД – НАТУРПРОДУКТАМИ

З 12-ї години 18 березня на території України заборонені всі залізничні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. У деяких областях через це в перші дні виник справжній транспортний колапс – жителі не можуть дістатися на роботу й додому. Згадали про "голосування" на дорогах, попутки і поїздки у складчину.

Як вирішують проблему в Запорізькій області?

"На час карантину введені додаткові маршрути для підвозу працівників, які проживають у передмісті й працюють на виробництві позмінно, – на роботу і назад додому. З 18 березня працівники «Запоріжсталі», які проживають у м.Вільнянськ, населених пунктах Матвіївка, Балабине, Кушугум, доставляються на роботу і додому після зміни на корпоративному транспорті підприємства", – запевнили в прес-службі "Запоріжсталі".

На даний момент на комбінаті уточнюється і доповнюється інформація про кількість співробітників, яких потрібно підвозити службовим транспортом, а також складається список віддалених населених пунктів, які необхідно охопити додатковими рейсами.

Автобуси, що працюють на додаткових маршрутах, проходять дезінфекцію та санітарну обробку нарівні з корпоративним транспортом, який обслуговує планові рейси. Крім того, водіїв забезпечили масками і деззасобами, а всіх пасажирів – одноразовими рукавичками.

На підприємстві зазначають, що на віддалену роботу максимально переведений адмінперсонал комбінату, при цьому підприємство гарантує повне збереження зарплат співробітникам. Втім, з огляду на специфіку комбінату, перевести весь колектив на віддалену роботу неможливо.

На "Мотор Січ" запевняють: підвезення співробітників службовими автобусами було організовано і до введення карантину.

"Така практика була завжди. У нас 11 маршрутів. Ми забираємо і потім, відповідно, відвозимо назад жителів різних населених пунктів, зокрема Малокатеринівки, Андріївки, Степногірська», – говорить директор зі зв'язків з громадськістю "Мотор Січ" Анатолій Малиш.

Ті, хто не працюють на заводах, але також їздять до міста з інших населених пунктів, згадали про практику "попуток". Наприклад, у смт Кушугум створили спеціальну групу у Вайбері. У ній пишуть, хто з водіїв їде в місто і в зворотному напрямку, звідки і о котрій годині відправляється машина, а також скільки людей готові взяти.

"У людей почалася паніка. Я маю машину і для мене не проблема виїхати в місто. Постійно підвожу знайомих, сусідів. У зв'язку з тим, що скасовують маршрутні таксі, створив групу у Вайбері, пропоную приєднатися водіям і жителям селищ, щоб можна було доїхати та виїхати з міста. Протягом години до неї додалися 175 осіб", – говорить адміністратор групи, житель Кушугума Віктор Костенко.

Скільки коштуватимуть такі поїздки – кожен водій вирішує самостійно. Віктор зазначає: особисто він не має наміру заробляти на людях, які опинилися в складній ситуації.

У соцмережах з'явилися сотні постів із позначкою "Підвезу". Велика частина водіїв одразу уточнює: "Підвезу безкоштовно".

Серед тих, хто не може дістатися на роботу, є й медики. 18 березня співробітники обласного центру екстреної медичної допомоги звернулися до керівників ОТГ і місцевих адміністрацій з проханням забезпечити транспортування працівників екстрених служб до місць роботи.

"Звертаюсь до керівників територій з проханням виділити транспорт для перевезення людей, але з огляду на те, що в салоні може бути не більше 10 пасажирів. Транспорт є. У першу чергу, мова йде про співробітників медичної сфери. До кінця тижня ми повинні цю проблему вирішити і доставка медиків буде здійснюватися безперебійно", – запевнив голова ОДА Віталій Турінок.

Жителі сіл зазначають, що у разі, якщо потрібно дістатися до міста або до найближчої лікарні, просять односельців з машинами. Розраховуються – хто чим може: м'ясо, яйця, молоко і навіть консервація.

Віталій Олійник, Ірина Дружук, Людмила Блик, Ольга Звонарьова. Чернівці–Івано-Франківськ–Дніпро–Запоріжжя