Суд скасував висновок Закарпатської ОДА щодо будівництва вітряків на Боржаві

Суд задовольнив позов екологічних організацій та скасував висновок департаменту екології Закарпатської ОДА щодо будівництва вітряків на Боржаві.

Про це повідомляє спільнота “Врятуй Боржаву

“Друзі! Термінова новина! Суд задовольнив наш позов! Суд скасував антиекологічний висновок департаменту екології Закарпатської ОДА! Вітаємо всіх причетних до захисту Боржави!” - йдеться у повідомленні.

За словами громадського правозахисника Віталія Грегора, відповідне рішення було прийнято суддею Закарпатського окружного адміністративного суду Тетяною Скраль.

“Суд прийшов до рішення скасувати висновок профільного департаменту Закарпатської ОДА щодо будівництва ВЕС на полонині Боржава”.

Рішення суду буде опубліковано згодом, додали у спільноті “Врятуй Боржаву!”.

Як повідомляв Укрінформ, на найбільшому в Закарпатті Боржавському полонинському масиві у межах Воловецького та Свалявського районів планувалося будівництво ВЕС із 34 вітряків, які передбачалося розташувати безпосередньо на Боржавському хребті. Цей проєкт викликав протести в області. З цього приводу була створена комісія при ВР, яка вивчала питання щодо будівництва ВЕС на Боржаві.