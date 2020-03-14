Україна має перейти на державне медичне страхування — Ємець

Реформа системи охорони здоров’я України продовжується і повинна модифікуватися таким чином, щоб в країні було запроваджене державне медичне страхування.

Про це міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив, представляючи своє бачення медичної реформи на засіданні Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування 13 березня, повідомляє МОЗ.

"Наш курс на євроінтеграцію і демократію означає, що медицина має бути для людей. Це повинна бути цілісна система реформи. Включаючи всі ланки та рівні медицини. В демократичному суспільстві система охорони здоров’я повинна базуватися на страховій медицині. Ми за те, щоб Україна перейшла на державне медичне страхування", - заявив Ємець.

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За словами очільника відомства, від реформи системи охорони здоров’я виграють всі українці: як лікарі, так і пацієнти. Серед переваг нових змін Ємець назвав наступне: