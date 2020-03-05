Житомирська облрада просить скасувати плату за транспортування газу

Житомирська обласна рада звернулася до Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради, в якому просить скасувати постанову про запровадження окремої абонплати за транспортування газу.

Документ прийняли на сесії облради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Враховуючи складне соціально-економічне становище більшості жителів України, звертаємося з проханням терміново скасувати ганебну постанову НКРЕКП, яка затвердила абонентську плату за транспортування газу, і не допустити подальшого підвищення цін на газ та зубожіння населення», - йдеться у зверненні.

Депутати облради вважають, що такі нарахування несправедливі, адже українці самі проводили трубопроводи для постачання блакитного палива до своїх осель.

Як повідомляв Укрінформ, із 2020 року з квитанцій міськгазів і облгазів видалили нарахування за послугу з транспортування газу, тепер відповідні суми надсилають споживачам окремим рахунком.

Ціну за доставку газу розраховують індивідуально: обсяг використаного палива в минулому «газовому році» (з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019 року) ділиться на 12 і множиться на встановлений тариф на доставку газу.

У НКРЕКП заявляли, що плату на обслуговування мереж виокремили з платіжки на газ, а також розділили на рівномірні платежі протягом 12 місяців, щоб знизити навантаження на споживача.

Фото: zhitomir.info