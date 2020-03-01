У Запоріжжі знайшли залишки будов старого міста

У Запоріжжі під час реконструкції скверу знайшли залишки торгових рядів Старого Олександрівська (колишня назва сучасного міста).

Фото знахідки оприлюднив на сторінці у Facebook Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

"У сквері Піонерів знайдені залишки торгових рядів Старого Олександрівська. В результаті археологічних досліджень під час проведення робіт з реконструкції елементів благоустрою скверу Піонерів були виявлені цегляні та гранітні сходи до лавки нижнього гостинного ряду торгових рядів, що знаходився по сучасній вул. Поштовій. Лавка до 1917-1918 років належала олександрівському купцю Абраму Мойсейовичу Геншафту", - йдеться у пості.

Торгові ряди на Базарній площі Старого Олександрівська розташовувались на місці сучасного скверу Піонерів у 1874-1905 та 1911-1943 роках. Торгові ряди мали три паралельні ряди лавок, обмежені проспектом Соборним, вулицями Благовіщенською, Поштовою та Базарною та були зруйновані під час визволення Запоріжжя у 1943 році.

Наразі будівельники перейшли на іншу ділянку, на місці знахідки тривають археологічні дослідження тривають.

Як повідомлялося, на реконструкцію скверу з бюджету міста виділено 16,5 млн гривень. Вона розпочалась на початку грудня 2019 року. Реконструкція передбачає благоустрій скверу та відновлення фонтану "Дружба народів".

Фото: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міськради