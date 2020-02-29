У перший день весни українцям обіцяють від 9° морозу до 11° тепла

В Україні у неділю, 1 березня, збережеться мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на Волині, Львівщині та Закарпатті пройде невеликий дощ.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“1 березня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень на Волині, Львівщині та Закарпатті невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с”, - йдеться у повідомленні.

Температура вночі становитиме 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

У наступні два дні, 2-3 березня, переважатиме суха погода. Лише 2 березня у західній частині дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вдень у північних областях місцями невеликий дощ, 3 березня на Закарпатті, вночі місцями і на Лівобережжі невеликі опади.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Україні, крім східних областей, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, 2 березня у південно-східній частині 0-5° морозу; вдень 2 березня 7-12° тепла, 3 березня 10-15° тепла, на півдні Одещини до 18° (в Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла).

4-5 березня синоптики прогнозують дощову погоду. Зокрема, 4 березня у західних областях, 5 березня в Україні, крім сходу, невеликі та помірні дощі, окремі грози.

Температура вночі 2-8° тепла; вдень 9-15°, 4 березня на півдні до 17°, 5 березня на заході країни 5-11°.

У Києві та Київській області у перший день весни без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, поривчастий.

Температура вночі у столиці 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла.

Упродовж 2-3 березня у Києві утримається мінлива хмарність. Вдень 2 березня та вночі 3 березня місцями невеликий дощ, в решту часу без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла; вдень 2 березня 7-12°, 3 березня 10-15°.

Також 4-5 березня у Києві буде без опадів, лише вночі 5 березня невеликий дощ.

Температура вночі становитиме 3-8° тепла; вдень 10-15°.