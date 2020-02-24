Зимовий “реванш”: в Україні днями — сильний вітер, хуртовини та ожеледиця

У понеділок, 24 лютого, в Україні очікуються складні погодні умови - сильний вітер, значні опади, у Карпатах хуртовина.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"24 лютого у зв'язку з переміщенням активного циклону з заходу складні погодні умови: пориви вітру 17-22 м/с, вночі на Правобережжі, вдень в Україні місцями сильний вітер 25-28 м/с; вночі в західних, північних областях, вдень на Лівобережжі значні опади (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). У Карпатах пориви вітру 25-30 м/с, вночі сильний вітер 40 м/с, сильна хуртовина, значний сніг, на дорогах ожеледиця. (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - зазначається у повідомленні.

Температура в Україні впродовж доби 0-5° тепла, вночі на північному сході до 2° морозу, вдень на півдні та Закарпатті 4-9° тепла. У Карпатах вночі значний, вдень помірний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, вночі 40 м/с, сильна хуртовина, температура протягом доби 1-6° морозу, на дорогах ожеледиця.

У Києві 24 лютого пориви вітру 17-22 м/с, вночі значний, вдень помірний дощ та мокрий сніг; температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°. У Київській області також сильний вітер 17-22 м/с, вранці та вдень місцями пориви 25 м/с, вночі значний, вдень помірний дощ та мокрий сніг; температура впродовж доби 0-5° тепла.

25-26 лютого в Україні хмарно з проясненнями. У західних та північних областях невеликі опади переважно у вигляді дощу, вночі 25 лютого у східних областях помірний мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, 25 лютого вночі у східній частині, вдень в західних областях пориви 17-22 м/с. Температура 25 лютого вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3-8° тепла, на Одещині, Прикарпатті та Закарпатті до 12°; 26 лютого вночі 1-6° тепла, у східній частині 0-5° морозу; вдень 6-11° тепла, у південно-західних областях 11-16°.

У Києві та столичній області 25 лютого місцями, 26 лютого повсюди невеликі опади переважно у вигляді дощу. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура 25 лютого вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3-8° тепла; 26 лютого вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

27 лютого в західних областях дощ та мокрий сніг, температура впродовж доби 0-6° тепла; на решті території вночі без опадів, лише у північних областях, вдень по всій території дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-11°, на півдні та сході до 13°. 28 лютого вночі помірний, вдень невеликий дощ, крім південної та східної частини з мокрим снігом; температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 1-7° тепла; на півдні та сході вночі 0-6° тепла, вдень 3-9°. У Карпатах сніг, температура вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу.

У Києві і Київській області 27 лютого дощ, температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°. 28 лютого вночі помірний, вдень невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.