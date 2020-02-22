ДБР затримало начальника відділу поліції Волинської області

Слідчі теруправління ДБР у Львові затримали начальника одного з відділів Головного управління Нацполіції у Волинській області за вимагання і одержання хабаря.

Про це повідомляє ДБР.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали начальника одного з відділів Головного управління Національної поліції України у Волинській області за вимагання і одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав та одержав 3 тисячі доларів США від громадянина за закриття кримінального провадження та невилучення транспортного засобу.

Правоохоронця затримано під час одержання неправомірної вигоди.

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області за сприяння прокурора Волинської області.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.