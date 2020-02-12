На Дніпропетровщині авто впало з мосту: загинула пасажирка

У Верхньодніпровську, що на Дніпропетровщині, автомобіль під час руху по вузькому містку через скидний канал упав у воду, унаслідок чого загинула пасажирка та постраждав водій.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. «Орієнтовно, під час слідування по вузькому містку через скидний канал легковий автомобіль Renault MEGANE впав у воду. Внаслідок події загинула пасажирка, громадянка 2001 року народження (тіло вилучено із води та направлено на СМЕ) та постраждав водій, громадянин 1970 року народження, якого співробітники Служби порятунку вилучили з води за допомогою рятувального кола та рятувальної мотузки», - йдеться у повідомленні.