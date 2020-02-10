У Сумах за тиждень від грипу померли двоє людей

На минулому тижні у Сумах зафіксовано дві смерті від грипу.

Про це 10 лютого під час апаратної наради в Сумській міськраді сказала в.о. начальника міського відділу охорони здоров’я Олена Чумаченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Через ускладнення хвороби померли дві особи похилого віку. Вони мали супутні патології», - зазначила Чумаченко.

За її інформацією, наразі епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ в Сумах перевищено на 28 відсотків. Станом на 10 лютого зареєстровано 2440 випадків захворювання, з них 60 % - у дітей віком до 18 років.

Посадовець нагадала, що через високий рівень захворюваності на грип, ГРВІ та пневмонію у школах Сум продовжено карантин, який триватиме до 11 лютого включно.