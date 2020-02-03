У Кривому Розі на покинутій шахті загинули двоє блогерів

У Кривому Розі на одній з покинутих шахт двоє блогерів зірвалися з висоти 500 метрів. Рятувальники вранці 3 лютого дістали їхні тіла на поверхню.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Блогери-екстремали зірвалися в занедбану шахту / Фото: https://dp.dsns.gov.ua

«Пізно ввечері 2 лютого два блогери-екстремали зірвалися в занедбану шахту з висоти близько 500 метрів. Їхні тіла підняли на поверхню близько 6:00 на наступний день», - повідомили рятувальники.

Як виявилося, група з п'яти екстремалів збиралася зняти відео. Для цього вони вирішили спуститися в вентиляційний отвір покинутої шахти. Двоє з них під час спуску зірвалися з висоти. Їх тіла підняли з горизонту 550 метрів.

Одному з них було 36 років, вік другого - близько 30-35. Решта членів групи не постраждали.