В Одесі курсанти організували флешмоб на честь Героїв Крут

Понад 300 курсантів Військової академії в Одесі взяли участь у яскравому флешмобі до Дня пам’яті Героїв Крут на Приморському бульварі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пам’ять про подвиг Героїв Крут, що мужньо відстоювали незалежність України і загинули в 1918 році під Крутами, ставши для нас символом патріотизму і незламності, ми присвячуємо цю акцію. Шикуємось так, щоб утворити слово "Крути", яке було б видно з небес, коли увімкнемо наші ліхтарики", - звернулась до курсантів керівник Управління патріотичного виховання молоді Одеської облдержадміністрації Наталія Михайленко.

В Одесі курсанти Військової академії організували флешмоб на честь Героїв Крут / Фото: Ivan Strahov, Svyatoslav Scherbakov

Флешмоб проходив неподалік пам’ятника Дюку.

Учасники акції виконали Гімн України, а потім вшанували хвилиною мовчання полеглих під Крутами у бою з російським з’єднанням Муравйова воїнів Української Народної Республіки, більшість з яких складали студенти та гімназисти.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 29 січня вшановує пам'ять Героїв битви під Крутами. Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова.