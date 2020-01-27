На Рівненщині сьогодні поховають 21-річного бійця, який загинув на Донбасі

Напередодні пізно увечері у селі Кутин на Рівненщині односельчани зустріли свого земляка - військовослужбовця-контрактника, який загинув у зоні ОСС.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Зарічненська райдержадміністрація.

«У зоні АТО/ООС загинув Михайло Ошурко, 1998 року народження, із села Кутин Зарічненського району. Загиблого Михайла односельчани та люди з навколишніх сіл зустріли ланцюгом пам’яті», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що ховатимуть бійця сьогодні у рідному селі Зарічненського району, де оголосили траур.

21-річний Михайло Ошурко проходив підготовку в навчальному центрі "Десна". Був направлений на службу в артилерійську військову частину. Під час служби прийняв рішення підписати контракт і продовжити службу. Як солдат-контрактник був направлений в зону ООС. Перебував на другій лінії бойових дій, в районі Попасної. Загинув 25 січня 2020 року.