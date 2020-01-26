Майстриня з Тернополя зобразила у вишивці давні куточки міста

Оригінальний календар на 2020 рік побачив світ у Тернополі. В основі видання – фотографії унікальних вишитих робіт майстрині Ірини Кошелінської та давні світлини міста.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу

«На перший погляд, здається, що ці вишиті картини чорно-білі, однак, зображення створено десятками відтінків. Маю фах інженера-механіка, тож легко опанувала комп’ютерні програми, що переводять зображення монохромних світлин у схеми для вишивання», - розповіла кореспондентові агентства майстриня.

За чотири роки у її доробку з’явилося близько двох десятків картин, у яких збережена пам'ять про архітектурні пам’ятки міста кінця XIX – початку XX століть.

Одне за одним вона знаходила фото давніх споруд, дізнавалася історію кожної будівлі, слухала розповіді старожилів про них. Над однією картиною Ірина працює 2-3 місяці.

У її планах – вишити 100 картин у такому стилі, відтворивши у них не лише минуле Тернополя, а й найвідоміші замки і храми області.