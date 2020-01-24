СБУ затримала ділків, які намагалися збути майже 60 кілограмів ртуті

Служба безпеки України заблокувала у Рівному протиправну діяльність організованої групи, учасники якої займалась збутом небезпечної отруйної речовини – ртуті металічної - в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Контррозвідники спецслужби встановили, що троє зловмисників, серед яких є колишній працівник органів прокуратури, організували нелегальний бізнес із продажу ртуті. Токсичний «товар» ділки збували великими партіями в різних регіонах України. Правоохоронці затримали двох учасників групи, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, поблизу автостанції у Рівному, під час спроби збуту 56 кілограмів ртуті. За «товар» зловмисники планували отримати понад пів мільйона гривень”, - йдеться у повідомленні.

У Рівному СБУ блокувала спробу збуту 56 кілограм ртуті / Фото: СБУ

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії, зокрема на території інших областей.

Встановлюються джерела походження особливо небезпечної отруйної речовини.