Поліція з'ясовує, чи була бійка в Умані між хасидами та місцевими жителями

Інформація про те, що в Умані до лікарні з тілесними ушкодженнями звернулися четверо хасидів, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"За наказом глави Нацполіції Ігоря Клименка працівники різних служб вирушили на Черкащину, аби з‘ясувати обставини конфліктної ситуації за участю хасидів та місцевих жителів. Зараз вони разом із керівництвом обласної поліції перебувають в Умані", - йдеться у повідомленні.

"На цей час встановлено, що інформація в мережі Інтернет про те, що в лікарню з тілесними ушкодженнями звернулися четверо хасидів, не відповідає дійсності. Представникам Нацполіції такі дані у лікарні не підтвердили", - зазначили у відомстві.

Зокрема, із заявами про вчинення правопорушень у зв’язку з конфліктом між місцевими жителями та хасидами ніхто не звертався, уточнили у поліції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Умані група зловмисників з ножами та палицями напала на євреїв і що нібито четверо осіб знаходяться у лікарнях, а правоохоронці, які прибули на місце події, нібито не спробували допомогти, "а просто стояли і дивилися, що відбувається".