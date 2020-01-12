Без опадів і з "плюсами": синоптики дали прогноз на тиждень

В Україні у понеділок, 13 січня, утримається мінлива хмарність, без опадів, денна температура становитиме 1-6° тепла, у Карпатах - 0-5° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"13 січня мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на Прикарпатті місцями туман. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, у східних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 0°-5° морозу, вдень 1-6° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві та Київській області 13 січня очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У наступні два дні, 14-15 січня, збережеться суха погода, вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла, 15 січня в західних областях до 9° тепла.

Суха погода збережеться в Києві й 14-15 січня, вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

Упродовж 16-17 січня синоптики також обіцяють в Україні без опадів. Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, на сході 17 січня 3-8° морозу; вдень 0-6° тепла, 16 січня на крайньому заході до 9°.

16-17 січня у столиці також без опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.