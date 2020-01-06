На Рівненщині унаслідок ДТП перекинувся інкасаторський мікроавтобус

Інкасаторська машина одного із банків потрапила в ДТП на Рівненщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила ДСНС в області.

"У Сарненському районі поблизу села Гута-Перейми мікроавтобус — інкасаторська машина з'їхала в кювет та перевернувся на дах. Потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що до надання допомоги було залучено одну одиницю спецтехніки та п'ятеро бійців державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни.

Обставини події встановлює поліція.

Фото: ДСНС